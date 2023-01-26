Джонсон засвітився у Лондоні в українській шапці. На що він її обміняв

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрзалізниця Підпис до фото, Джонсон перед від'їздом додому вже у шапці Укрзалізниці

Борис Джонсон у Лондоні вийшов до преси у шапці з логотипом "Укрзалізниці". На це одразу звернули увагу українські та британські журналісти.

Раніше він любив носити шапку із емблемою лондонського метро, то що ж сталось і звідки він взяв українську шапку?

Відповідь на це питання ВВС News Україна дали українські залізничники.

Виявляється, що під час останнього візиту до України на початку тижня Борис Джонсон фактично обміняв свою фірмову шапку з емблемою лондонського метро на український аналог. Адже добирався він до Києва саме залізницею.

Як пояснив ВВС News Україна заступник директора компанії з комунікацій Олександр Шевченко, вся історія з обміном шапками відбувалась у такій послідовності.

Спочатку працівники "Укрзалізниці" помітили Бориса Джонсона у цікавій шапочці лондонської підземки. Це теж фактично споріднена залізнична компанія, тож українці на вокзалі подарували йому свою із "Залізної крамнички".

Автор фото, Олександр Камишін

"А в потязі на зворотному шляху він віддав свою шапку провідниці для нашого музею Залізної дипломатії. Де вона вже поповнила колекцію артефактів від інших перших осіб та союзників України", - розповів Шевченко.

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI Підпис до фото, Джонсон у Бучі ще у своїй шапці

Директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін додав у твіттер, що обмінятись шапочками Джонсону запропонували ще перед його поїздкою до Ірпеня, проте тоді він ще не був готовий розстатись із своєю шапкою з логотипом метро.

Автор фото, Олександр Камишін

"Але пізніше в потязі додому Борис спробував нашу шапку і зрозумів, що вона пристойна. Тож свій старий капелюх він подарував "Українській залізниці", - додав Камишін.