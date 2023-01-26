Батько зірки тенісу позував на Australian Open з прихильниками Путіна у Z-футболках

1 година тому

Автор фото, Aussie Cossack Підпис до фото, Срджан Джокович (третій ліворуч) позує з прихильниками Путіна

Батько Новака Джоковича Срджана зафільмували, коли він фотографувався із прихильниками президента Росії Володимира Путіна на Australian Open.

На зображенні помітно, як Срджан Джокович стоїть поряд із чоловіком, який тримає російський прапор із зображенням Путіна та одягнений у футболку з провоєнним символом Z і написом російською: "Там де ми - там Росія".

Цей чоловік розмовляє сербською і передає привіт "браттям" в Москві, зокрема, лідеру угруповання байкерів-путіністів "Нічні вовки" Олександру Залдостанову.

Російські та білоруські прапори та символи були заборонені в Мельбурн Парку після того, як російський прапор розмістили на трибунах під час матчу між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімовою в день відкриття.

Після перемоги серба Джоковича в чвертьфіналі над росіянином Андрієм Рубльовим у середу ввечері відбулася демонстрація підтримки Путіна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Срджан Джокович

Російський прапор із зображенням Путіна був вивішений біля стадіону Rod Laver Arena групою вболівальників, чий одяг свідчив про належність до сербських вболівальників. Скандуючи на підтримку Росії, дехто мав на плечах прапор Сербії.

У заяві Tennis Australia йдеться: "Невелика група людей демонструвала неприйнятні прапори та символи та погрожувала охоронцям після матчу в середу ввечері, їх вигнали".

"Гравців та їхні команди проінформували та нагадали про політику заходів щодо прапорів і символів, а також про те, щоб уникати будь-якої ситуації, яка потенційно може нашкодити. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з органами безпеки та правоохоронними органами".

У 2022 році російських і білоруських гравців відсторонили від змагань на Вімблдоні через вторгнення в Україну.

До представників Джоковича звернулися за коментарем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один з вболівальників у Z-футболці

Оприлюднені у соцмережах відеозаписи свідчать, що один з вболівальників, які вигукували сербською "Росія! Сербія!", "Донбас - Росія", "Путін, ми тебе любимо", також тримав у руках прапор угруповання "ДНР". Інший вболівальник передає привіт групі бойовиків на Донбасі і ламаною російською каже: "Працюйте, брати, працюйте".

Вчинок батька Джоковича засудив у твіттері український тенісист Олександр Долгополов.

"Абсолютно огидно. Політику слід тримати подалі від спорту, казали вони. Цим людям абсолютно ні до чого бути на тенісних турнірах, в тому числі батьку Новака Джоковича, якщо вони відкрито вихваляють режим геноциду".

Він поширив відео, на якому чітко видно, як ця група сербів, з якою сфотографувався батько зірки тенісу, підтримує Путіна і війну.