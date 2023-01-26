Наслідки ударів по Київській області. Які танки допоможуть перемогти. Теленовини BBC

У випуску 26 січня.

  • Росія вдарила по Україні дронами-камікадзе і ракетами. Били по енергетичній інфраструктурі. Наслідки ударів по Київській області аналізують кореспонденти ВВС.
  • Чи справді росіяни наступають біля Вугледара? Розмова з військовим оглядачем.
  • Чи встигнуть доставити західні бойові танки до великого контрнаступу росіян. І яка ще зброя потрібна Україні, щоб досягти прориву у війні?
  • Чим хороші танки "Леопард 2", розповідає ветеран британської розвідки.
  • Чому Німеччина так довго вагалася, перш ніж надіслати в Україну партію своїх танків? Репортаж із Берліна.
  • Росія погрожує Німеччині наслідками — аналіз оглядача відділу Моніторингу ВВС.

#війнаросіїпротиукраїни #київськаобласть #leopard

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