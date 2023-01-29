У Єгипті знайшли саркофаг, який не відкривали 4300 років. Що в ньому?

Кетрін Армстронг

BBC News

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з чотирьох нещодавно виявлених гробниць у некрополі Саккара на південь від Каїра

Археологи знайшли мумію, покриту листовим золотом, запечатану в саркофазі, який не відкривали 4300 років.

Цю мумію - останки чоловіка на ім'я Гекашепес - вважають одним із найстаріших і найкраще збережених тіл людей, які не були правителями у Єгипті.

Її виявили в 15-метровій шахті у некрополі Саккара на південь від Каїра, де також знайшли три інші гробниці.

Одна могила належала "хранителю таємниці" фараона.

Найбільша з мумій, знайдених у стародавньому некрополі, належала людині на ім'я Хнумджедеф - священнику, інспектору та наглядачу знаті.

Інша належала людині на ім'я Мері, яка була старшим палацовим чиновником, що мав титул "хранителя таємниці". Це дозволяло йому виконувати спеціальні релігійні ритуали.

В іншій гробниці, як вважають, був похований суддя та письменник на ім'я Фетек. У цій гробниці виявили колекцію найбільших статуй, будь-коли знайдених у цьому регіоні.

У гробницях також знайшли інші предмети, зокрема кераміку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У гробницях знайшли статуї та кераміку

Археолог Захі Хавасс, колишній міністр у справах старожитностей Єгипту, сказав, що всі відкриття датуються приблизно 25-22 століттями до нашої ери.

"Це відкриття є дуже важливим, бо воно пов'язує царів із людьми, які живуть навколо них", - сказав Алі Абу Дешиш, інший археолог, який брав участь у розкопках.

У Саккарі робили поховання протягом 3000 років, і цей некрополь є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він розташований у стародавній столиці Єгипту Мемфісі та має понад дюжину пірамід, зокрема східчасту, поблизу якої знайшли шахту з мумією.

Це відкриття зробили у четвер - лише через день після того, як експерти в південному єгипетському місті Луксор виявили збережене місто римської епохи, яке датується другим і третім століттями нашої ери.

Археологи знайшли житлові будинки, вежі та так звані "металеві майстерні" - з горщиками, інструментами та римськими монетами.

Єгипет оприлюднив багато великих археологічних відкриттів за останні роки в рамках програми щодо відродження своєї індустрії туризму.

Уряд сподівається, що Великий Єгипетський музей, який має відкритися цього року після затримок, до 2028 року буде залучати 30 мільйонів туристів на рік.

Водночас критики звинуватили уряд Єгипту в тому, що він надає перевагу знахідкам, які привертають увагу ЗМІ, а не серйозним науковим дослідженням, щоб залучити більше туристів.