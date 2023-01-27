У древньої мумії виявили золоте серце і язик. Навіщо вони були потрібні

21 хвилин(и) тому

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy

У мумії "золотого хлопчика", яку знайшли в Єгипті ще в 1916 році, вчені за допомогою комп'ютерної томографії виявили золоте серце, язик і безліч амулетів.

Не всім муміям пощастило стати такими ж знаменитими, як мумія фараона Тутанхамона - проте не виключено, що багато з них ще чекають свого зоряного часу. І ось одна вже дочекалася.

Це мумія підлітка, яку виявили в Едфу на півдні Єгипту ще в 1916 році, а потім понад століття вона припадала пилом разом з десятками подібних мумій у сховищах Каїрського єгипетського музею. Але що для мумії віком у 23 сторіччя якісь сто років?

Коли команда вчених на чолі з докторкою Сахар Салім з Каїрського університету вирішила вивчити цю мумію за допомогою комп'ютерної томографії (їхня робота опублікована у виданні Frontiers in Medicine), дослідники були вражені, коли виявили на знімках у мумії - золоте серце, золотий язик, і загорнуті разом із нею в саван 49 амулетів, багато з яких теж зроблені з золота. Вчені негайно охрестили мумію "Золотим хлопчиком", і після закінчення робіт її перенесуть до головної зали музею.

Приховані від очей скарби

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy Підпис до фото, Мумія сотню років пролежала у сховищі музею, перш ніж розкрила свої секрети

Як з'ясували під час сканування та додаткових досліджень, юнак помер у віці 14-15 років і за життя, скоріш за все, належав до "золотої молоді", тобто до вищого стану єгипетського суспільства. Про це можна судити за станом його кісток і зубів, які свідчать про те, що він добре харчувався і не хворів, а також за процесом муміфікації "за вищим розрядом", коли видаляють мозок і внутрішні органи.

Знімки також показали, що під бинтами, якими було обгорнуто тіло покійного в процесі муміфікації, ховаються численні амулети 21 виду, до рота йому помістили золотий язик, а до грудної клітки - золотого жука-скарабея у формі серця.

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy Підпис до фото, На знімку видно золоте серце у вигляді скарабея

За словами докторки Салім, у стародавніх єгиптян було прийнято класти на тіла померлих амулети, покликані захищати та давати їм життєві сили у потойбіччі. Зокрема, золотий язик був необхідний, щоб померлий міг порозумітися з богами, з якими його чекала зустріч у царстві мертвих.

Знімки також показали, що на ногах у юнака були сандалі, необхідні для того, щоб після прибуття в царство мертвих йому було в чомусь вийти з саркофага, і він був обвішаний гірляндами з папороті.

Але особливе враження на докторку Салім справив амулет-скарабей. Вона навіть замовила його тривимірну копію, надруковану на принтері. За її словами, жрець записав на спинці у жука рядки з Книги мертвих, важливого давньоєгипетського тексту, який служив провідником для померлих у потойбічному світі, щоб допомогти юнакові в його останній подорожі.

Дізнатися, не зіпсувавши

Автор фото, S.N. Saleem/S.A. Seddik/M. El-Halwagy

Мумію часів пізніх Птолемеїв (близько 332-30 до н.е.) виявили в місті Едфу на півдні країни, де розташований знаменитий храм Едфу, який чудово зберігся, присвячений божеству Хору.

Знахідку зробили за шість років до знаменитої експедиції британського археолога Говарда Картера, який відкрив гробницю Тутанхамона в Долині царів.

Мумія "золотого хлопчика" була запечатана у двох саркофагах. На зовнішньому був напис грецькою, внутрішня частина саркофага була виконана з дерева, а саму мумію прикрашала золота маска.

Відкриття, зроблене за допомогою комп'ютерного сканування, дає вченим привід сподіватися, що тепер на них чекає ще багато чудових знахідок.

"У XIX-му - початку XX століття в Єгипті велися активні розкопки, і в результаті були знайдені тисячі добре збережених мумій, багато досі щільно замотані в бинти всередині своїх саркофагів, - каже докторка Салім. - З моменту відкриття в 1835 році Каїрський єгипетський музей служив сховищем для цих скарбів. У його підвалах десятки років лежать численні мумії, які чекають свого часу, щоб їх вивчили та включили до експозиції музею".

У минулому дослідники не соромилися здирати з мумій бинти та розкривати їх у пізнавальних цілях, пояснює вчена.

Сьогодні від таких загалом варварських методів вирішили відмовитися, і тут на допомогу прийшла комп'ютерна томографія, яка дозволяє замість одного знімка робити сотні проєкцій тонкого зрізу тіла, створюючи тривимірну модель, і вже з її допомогою робити висновки про стан здоров'я, звичаї та вірування стародавніх єгиптян.