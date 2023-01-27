Жінка благала про допомогу, померла і пролежала у квартирі три роки. Як таке сталось

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Hudgell Solicitors Підпис до фото, Лора Вінем страждала на шизофренію

Психічнохвору жінку виявили у "муміфікованому, майже скелетоподібному стані" після того, як вона пролежала мертвою понад три роки у своїй квартирі, кажуть її родичі.

За їхніми словами, національна служба охорони здоров'я Британії та соціальні служби "кинули й залишили помирати" 38-річну Лору Вінем, доки її тіло не знайшов її брат у травні 2021 року.

Вважають, що вона померла в листопаді 2017 року після того, як перед тим її двічі спрямовували до соціальних служб по допомогу.

Рада графства Суррей заявила, що це "дійсно трагічний випадок".

За коментарями також звернулися до NHS.

Вінем, хвора на шизофренію, жила в соціальному житлі в Вокінгу, графство Суррей, і не спілкувалася зі своєю родиною.

У 2014 році її направили до Woking Community Mental Health Recovery та лікаря загальної практики з позначкою, що у неї, схоже, були "не вилікувані проблеми з психічним здоров'ям", повідомила її родина. Однак ці рекомендації так і не були виконані.

У жовтні 2017 року Вінем відвідали поліцейські - ймовірно, це був останній раз, коли хтось бачив її живою. Поліцейські Суррея повідомили Раді округу, що вона "занедбала себе, у неї майже не було їжі і, як виглядало, вона не знала, як отримати доступ до допомоги".

Незабаром після цього візиту позначки, які Вінхем робила у своєму календарі, припинилися. В одному з останніх записів було написано: "Мені потрібна допомога".

Автор фото, Hudgell Solicitors Підпис до фото, Тіло Лори виявив її брат у квартирі на першому поверсі цього будинку

Її сестра Нікі сказала, що сім'я не могла підтримувати з нею контакт після того, як після кількох років шизофренії вона була переконана, що вони завдадуть їй шкоди.

За її словами, попри "тривожні ознаки" погіршення її психічного здоров'я, "схоже, що всі заплющили на це очі".

"Усі, хто спілкувався з Лорою і мав перед нею обов'язки, на якомусь етапі просто умили руки й забули про неї. Її покинули і залишили помирати", - сказала сестра померлої.

"Думка про те, як вона жила останні кілька років, не маючи можливості попросити про допомогу, коли нікого не було поруч, просто розриває серце", - додала вона.

Іфтіхар Манзур з Hudgell Solicitors, який представляє інтереси сім'ї, сказав: "Лору двічі направляли до служб соціальної допомоги, спочатку в 2014 році, а потім поліція в жовтні 2017 року".

"Її потреби ніхто не оцінював. Безсумнівно, були явно втрачені можливості втрутитися та провести перевірку її здоров'я", - додав він.

"Дійсно трагічний випадок"

Поліція графства Суррей повідомила, що після того, як 24 травня 2021 року вони отримали виклик за адресою у Вокінгу, вони поїхали туди та знайшли тіло жінки.

Після розслідування правоохоронці переконалися, що до її смерті не були причетні треті особи.

"Офіцери вже відвідували цю адресу в жовтні 2017 року. Жодних правопорушень виявлено не було, звіт було складено та надіслано в службу соціальної допомоги", - додав представник поліції.

Представник ради округу Суррей сказав, що це "дійсно трагічний" і складний випадок, і що потрібно розглянути кожний його аспект.

"Ми зобов'язуємося брати повну участь у процесі розслідування", - додали вони.

Вони підтвердили, що нададуть будь-яку інформацію, необхідну для розслідування.