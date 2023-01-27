США покарали китайську компанію за допомогу вагнерівцям

Келлі Нг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Китайську компанію звинуватили у тому, що вона надавала супутникові знімки України вагнерівцям, бойовикам російської приватної військової компанії.

У США цю китайську компанію покарали, застосувавши проти неї санкції.

Йдеться про компанію під назвою Науково-дослідний інститут космічної науки і техніки Чанш Тяньї, яка також відома як Spacety China. Вона має офіси в Пекіні та Люксембурзі.

Spacety China надала російській фірмі Terra Tech супутникові фото України, йдеться в заяві Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, яку опублікували напередодні.

"Ці зображення зібрали, щоб допомогти у бойових діях ПВК "Вагнера" в Україні", - йдеться у повідомленні.

Департамент також наклав санкції на люксембурзьку дочірню компанію Spacety.

Spacety China ще не відреагувала на цей крок.

Китай, близький союзник Росії, намагається позиціонувати себе як нейтральна сторона у війні Росії в Україні. Китай неодноразово розкритикували США та союзники за відмову засудити вторгнення Росії до України.

"Супутникові фото для всіх"

На своєму вебсайті Spacety China називає себе «піонером» у наданні комерційних технологій SAR і декларує, що хоче "зробити SAR-зображення кожної точки на землі доступними" для користувачів у всьому світі.

SAR - це тип радіолокаційної технології, коли за допомогою коротших антен, зображення мають вищу роздільну здатність.

Автор фото, AFP

Згідно з вебсайтом компанії, її виконавчий директор Ян Фен входить до групи експертів Міністерства науки й технологій Китаю.

На сайті також перераховані партнери компанії, серед яких є державні підприємства China Aerospace Science and Industry Corporation і China Electronics Technology Group Corporation, а також Університет Китайської академії наук.

Глобальна мережа підтримки "Вагнера"

Крім Spacety China ще 15 інших організацій, вісім фізичних осіб і чотири літаки потрапили під санкції США. Ці компанії ймовірно є частиною глобальної мережі підтримки для вагнерівців.

Зокрема, це Sewa Security Services, розташована в Центральній Африці, і Kratol Aviation, розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ці компанії нібито надали літаки для переміщення персоналу "Вагнера" та обладнання між Центральною Африкою, Лівією та Малі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 31 жовтня у Санкт-Петербурзі відкрився офіс "ПВК Вагнер"

Хто такі вагнерівці

За підрахунками Білого дому, в Україні зараз воює близько 50 тисяч бійців "Вагнера".

Ця російська приватна військова компанія зараз відіграє ключову роль у військових діях Росії. Вагнерівці брали участь у боях під Бахмутом, у Соледарі та в інших містах на сході України.

За розвідданими Великої Британії, "Вагнер" - це близько 10% російських сил в Україні.

Очолює Вагнер Євген Пригожин, близький соратник президента Росії Володимира Путіна.

Автор фото, Getty Images

Тисячі "вагнерівців" набрали з російських в'язниць. Пригожин, який сам мав судимість, пообіцяв "призовникам" свободу в обмін на шість місяців служби в Україні.

В Україні "вагнерівців" звинувачують у багатьох воєнних злочинах.

До вторгнення в Україну ПВК мала лише кілька тисяч найманців. Вважають, що більшість із них були досвідченими колишніми солдатами, включно з російськими елітними полками та спецназом.

З 2015 року "вагнерівці" розгорнула війська в Сирії, Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці.

"Сьогоднішні розширені санкції проти "Вагнера", а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що забезпечують російський військовий комплекс, ще більше перешкоджатимуть Путіну в озброєнні та в оснащенні його військової машини", — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.