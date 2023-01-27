Кінець ковіду? Пандемію можуть оголосити завершеною, але є проблема

1 година тому

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У п'ятницю в Женеві відбувалась нарада комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я, де обговорили, чи можна оголосити кінець пандемії Covid-19.

Наприкінці минулого року у ВООЗ висловлювали сподівання, що незабаром скасує статус надзвичайної ситуації з коронавірусом.

Проте різкий спалах захворюваності в Китаї та зростання кількості смертей у світі на початку 2023-го поставили ці прогнози під питання.

Через три роки після того, як ВООЗ оголосила про глобальну пандемію коронавірусу, Комітет з надзвичайних ситуацій при організації оцінює, чи хвороба, як і раніше, становить серйозну загрозу населенню планети.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус, вислухавши доповідь експертів ВООЗ, ухвалить остаточне рішення щодо зміни чи збереження статусу пандемії.

Зараз поширення Covid-19 має статус надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Це найвищий рівень загрози класифікації ВООЗ.

Риторика змінилася

У вересні минулого року Гебреісус говорив, що кінець пандемії вже не за горами, а у грудні - надію, що вона закінчилася у 2023 році.

На той момент, за даними ВООЗ, середня кількість смертей, пов'язаних з Covid-19, у світі була 10 тисяч на тиждень - уп'ятеро менше, ніж у січні 2022 року.

Однак цього тижня глава ВООЗ поділився тривогою з приводу зростання кількості смертей від Covid-19, що зросла з грудня, по всьому світу.

За даними ВООЗ, за останні вісім тижнів у світі від ковіду померло 170 тис. людей, і це лише зареєстровані смерті, реальна кількість набагато вища, повідомив Гебреїсус на пресконференції.

У Китаї відтоді, як влада на початку грудня відмовилася від політики нульового ковіду, до середини січня в лікарнях померло 60 тис. людей з діагнозом Covid-19.

Це офіційні дані уряду, але експерти вважають, що реальна цифра є набагато вищою, оскільки сюди не включені ті люди, які померли вдома. Також повідомлялося, що багатьох лікарів у Китаї закликали не вказувати ковід основною причиною смерті.

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"Навантаження знову зросло"

"Хоча наше становище зараз набагато краще, ніж три роки тому, коли вдарила пандемія, навантаження на колективні сили всесвітнього реагування знову зросло", - зазначив голова ВООЗ.

Виною цьому, за словами Гебреїсуса, недостатня кількість вакцинованих у світі, обмежений і нерівномірний доступ до антивірусних препаратів, а також той факт, що системи охорони здоров'я в багатьох країнах не справляються з напливом пацієнтів - не лише з ковідом, а й з іншими респіраторними захворюваннями.

Очільник ВООЗ окремо відзначив "потоки псевдонауки та дезінформації" як одну з причин, через що Covid-19 продовжує залишатися серйозним викликом для медиків та міжнародних організацій.

До початку нової хвилі ковіду в Китаї надію на швидкий кінець пандемії підтримував той факт, що багато країн відмовилися від масок та карантинних заходів, намагаючись справлятися з ковідом у рутинному режимі.

Іспанія залишається однією з небагатьох країн Європи, де в транспорті обов'язкові маски. З 7 лютого це правило скасовується.

Суворі карантинні правила досі зберігалися в Японії, де ковід віднесли до категорії особливо заразних захворювань. З 8 травня у Японії ковід переводять у категорію менш небезпечних захворювань, таких як грип.

Це означає, що влада не наполягатиме на обмеженні пересування громадян з позитивним діагнозом і тих, хто з ними контактував, і послаблять правила для масових заходів.

При цьому через нову хвилю ковіду в Китаї по всьому світу запроваджують обмеження для тих, хто прибуває з Китаю. США, Британія, Німеччина, Австралія, Канада, Ізраїль запровадили обов'язкове тестування тих, хто приїжджає з Китаю.