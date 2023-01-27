Вугледар під вогнем. Як проходить мобілізація в Україні? Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 27 січня:

Вугледар став однією з найгарячіших точок на фронті.

Яке стратегічне значення цього міста? Аналізує військовий оглядач Сергій Кузан.

США визнали ПВК Вагнер транс-національною злочинною організацією.

Путін готує новий наступ на Україну, вважають американські ЗМІ.

До танкової коаліції вже ввійшли 12 країн. Хто і скільки танків відправить в Україну?

Чому США вирішили надати Україні Абрамси?

Чому канцлеру Шольцу було не достатньо рішення Британії надати Україні танки. Оглядач ВВС Джо Інвуд дослідив причини.

На заході уважно стежать за перестановками у команді Зеленського. Прийшовши до влади, він обіцяв побороти корупцію, чи вдасться це зробити під час війни?

В усьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту.

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