Вугледар під вогнем. Як проходить мобілізація в Україні? Теленовини ВВС

У випуску 27 січня:

  • Вугледар став однією з найгарячіших точок на фронті.
  • Яке стратегічне значення цього міста? Аналізує військовий оглядач Сергій Кузан.
  • США визнали ПВК Вагнер транс-національною злочинною організацією.
  • Путін готує новий наступ на Україну, вважають американські ЗМІ.
  • До танкової коаліції вже ввійшли 12 країн. Хто і скільки танків відправить в Україну?
  • Чому США вирішили надати Україні Абрамси?
  • Чому канцлеру Шольцу було не достатньо рішення Британії надати Україні танки. Оглядач ВВС Джо Інвуд дослідив причини.
  • На заході уважно стежать за перестановками у команді Зеленського. Прийшовши до влади, він обіцяв побороти корупцію, чи вдасться це зробити під час війни?
  • В усьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту.

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