"20 днів у Маріуполі". Фільм про звірства Росії отримав нагороду на легендарному Sundance

21 хвилин(и) тому

Автор фото, twitter.com/sundancefest Підпис до фото, Ці кадри з Маріуполя побачив весь світ завдяки українським журналістам

Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно у світі Sundance.

Нагороду вручили 27 січня ввечері у Парк-Сіті (США) режисеру Мстиславу Чернову.

Фільм змагався з 11 документальними стрічками зі всього світу у номінації World Cinema Documentary Competition.

Про що фільм

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення — обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. На Sundance відбулась світова прем'єра.

Фільм, створений Мстиславом Черновим, агенцією Associated Press і Frontline,

Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку вторгнення як команда Associated Press.

Вони фіксували все, що відбувається у місті - гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів. Вони першими показали світу наслідки бомбардування пологового будинку №3.

Всі діти, яких ми бачили у лікарні, мертві

Медіафайли, які потім дивився весь світ, Чернов і Малолєтка надсилали, ховаючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину — з єдиного місця в Маріуполі, де ще був зв'язок.

"Ми дуже часто потрапляли на смерті дітей, це складно забути. Всі діти, яких привозили в лікарню та яких ми знімали, — вони всі померли, — згадував в інтерв'ю Німецькій хвилі Євген Малолєтка. — Це ті діти, які були в нас на кадрах — як 15-річні, так і тримісячні немовлята. Вони всі загинули внаслідок обстрілів".

Автор фото, festival.sundance.org Підпис до фото, Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі"

15 березня команда AP залишила Маріуполь через гуманітарний коридор. Відеоматеріали, які Чернов вивіз із Маріуполя, стали основою документального фільму.

"Відсутність інформації в умовах блокади має дві мети. Перша - це хаос. Люди не розуміють, що відбувається, і панікують. Друга - безкарність, — говорить автор "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов у розмові з Детектор медіа, - Без кадрів зруйнованих будівель та вмираючих дітей російські війська могли робити все, що хотіли. Якби не ми, таких кадрів не було. Ось чому ми пішли на ризик, щоб показати світові те, що побачили".

Я плакала, монтуючи це відео

Фільм з матеріалів українського журналіста створила команда програми документальних фільмів Frontline, яка має 104 нагороди Еммі.

Автор фото, Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі"

"Те, що українці побачили, було жахом і трагедією. Крізь об'єктив Мстислава у надісланих відеофайлах це задокументовано одночасно непохитно та співчутливо, - розповідає монтажерка фільму Мішель Мізнер. - Я ніколи не плакала так багато, монтуючи відео. Ніколи не була так спустошена емоціями. Але також ніколи так не надихалася роботою відеографа, який з таким баченням і рішучістю розповідає історію своєї країни під час війни".

За свою роботу в Маріуполі Мстислав Чернов, Євген Малолєтка й Василіса Степаненко вже отримали багато міжнародних нагород: премію Лівінгстона, премію Рорі Пека, премію Королівського телевізійного товариства, премію DW "За свободу слова", премію Bayeux Calvados-Normandy, нагороду Elijah Parish Lovejoy, премію імені Георгія Ґонґадзе, премію Knight International Journalism, Премію Press Freedom Awards 2022.

"Робота Мстислава Чернова та його колег з документування облоги Маріуполя була не менше, ніж героїчною, - вважає старший віцепрезидент і виконавчий редактор AP Джулі Пейс. - Без їхнього відважного висвітлення насильства та бійні світ би не побачив, що відбувається".

Мстислав Чернов - український відеограф, фотожурналіст, режисер, воєнний кореспондент та письменник, зараз працює в Associated Press. Він висвітлював Революцію гідності, Війну на сході України, наслідки збиття Boeing 777 Malaysia Airlines, війну Сирії, битву при Мосулі в Іраку, російське вторгнення в Україну 2022 року.

Кінофестиваль Sundance - це національний американський кінофестиваль незалежного кіно, один з найпрестижніших у світі майданчиків для прем'єр авторських фільмів.

Українські фільми вже отримували нагороди Sundance. У 2020 році Ірина Цілик отримала на фестивалі нагороду за найкращу режисуру за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин". У 2022 році фільм "Клондайк" отримав нагороду за кращу режисуру в категорії світове художнє кіно, а фільм "Будинок зі скалок" — премію за найкращу режисуру, також в категорії World Cinema Documentary Competition.

На Санденсі 2023 головний приз журі отримав американський фільм "Тисяча и один" режисерки Аліни Вікторії Роквел.