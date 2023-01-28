Росія готується до великого наступу 24 лютого. Що прогнозує РНБО і західні аналітики

1 година тому

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Президент Росії Володимир Путін сподівається перехопити ініціативу та готує новий великий наступ, який може розпочатися вже у лютому чи березні 2023 року. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни.

За прогнозами ISW, Кремль, ймовірно, готується до проведення великих стратегічних операцій, швидше за все, в Луганській області в найближчі шість місяців.

Нещодавні невеликі наземні атаки Росії у Запоріжжі можуть бути спрямовані на відволікання українських сил та створення умов для наступу у Луганській області, вважають експерти ISW.

Як повідомили агентству Bloomberg інсайдери Кремля, Володимир Путін вважає, що терпимість Росії до великих втрат дозволить виграти війну у довгостроковій перспективі, попри всі невдачі.

Про новий наступ Росії говорить і секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

На його думку, Росія готується до 24 лютого активізувати наступ, бо хоче до річниці повномасштабного вторгнення в Україну отримати якісь досягнення.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з радянського "совку", і вони вважають, що якщо є якась річниця, то вони до цієї річниці повинні мати якісь досягнення. Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть", - зазначив він.

Данілов каже, що росіяни мають завдання вийти на межі Донецької та Луганської областей.

За його словами, також РФ хоче якихось досягнень на Запорізькому напрямку. Тому проводить розвідувальні дії щодо наших українських можливостей.

"Зараз вже тиждень роблять спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку у нас з точки зору оборони… І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", - сказав Данілов.

На уточнююче запитання, чи можливий повтор ситуації лютого 2022 року, коли росіяни пішли у наступ і дійшли майже до Києва, Данілов зазначив, що "наша країна лютого 2022 і лютого 2023 року - це інша ситуація".

Автор фото, RUSSIAN MOD Підпис до фото, Російська армія з осені готується до оборони, але тепер, як багато хто вважає, вона може перейти в наступ

За його словами, зараз "пильність на кордонах інша, і ЗСУ зараз зовсім в іншому стані".

20 січня ВВС News Україна опублікувала інтерв'ю з колишнім командувачем сухопутних сил польської армії Вальдемаром Скшипчаком, який командував багатонаціональною дивізією в Іраку, де служили й українські військові.

За словами генерала, Росія накопичує сили в районах Брянська, Курська й Воронежа, і наступ може розпочатись з цих напрямків. Імовірність наступу він називає високою: розпочатись, як вважає військовий, він може у найближчі два-три місяці.

Про те, що наприкінці зими або на початку весни Росія планує великий наступ неодноразово казав і президент Зеленський.