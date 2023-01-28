Києво-Могилянська академія заборонила російську мову. Як це працюватиме і чи каратимуть

11 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили вживати російську мову. Про це повідомило керівництво вузу.

Навчання і захисту робіт російською в університеті і так ніколи не було, адже робочими мовами у "Могилянці" є лише українська та англійська.

Усі роки після відновлення "Могилянки" на початку 90-х років вживання російської мови тут не толерувалось, проте формальної заборони раніше не існувало.

Тепер тут заборонили і спілкування між собою російською мовою. Як зазначили в університеті, це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів і адміністративного персоналу.

Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня на академічній конференції університету, розповів голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

НаУКМА вважається одним з найпрестижніших українських університетів. Усі роки незалежності вона мала досить прогресивні та опозиційні настрої, вона одна з перших підтримувала масові протести у 2004 та 2013-2014 роках.

Автор фото, УНІАН

Президент НаУКМА Сергій Квіт у коментарі ВВС News Україна розповів, як працюватимуть нові правила.

За його словами, жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

"Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб "Могилянка" повністю була україномовним університетом", - зазначив пан Квіт.

За його прогнозами, таке рішення вплине на ситуацію з російською в університеті.

"Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова", - сказав президент НаУКМА. А також англійська, як друга робоча.

Автор фото, UNIAN

Він вважає, що зараз в умовах війни це питання дійсно важливе.

"Таке рішення переважить громадську думку в середині колективу і люди будуть на це зважати", - додав він.

При цьому у "Могилянці" відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.

"Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті ж самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони дійсно унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською чи англійською", - зазначив Сергій Квіт.

Також він наголосив, що використання російськомовних джерел абсолютно прийнятно для вивчення сучасних процесів у Росії та її політики.

У статті 10 Конституції записано, що в Україні "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Тому, як каже Квіт, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть.