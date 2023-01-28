Тисячам жінок заборонили виїзд за кордон. Про які професії йдеться

43 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок.

Йдеться про жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. Про це зазначено у постанові Кабміну від 27 січня.

Чоловіки - депутати місцевих органів самоврядування і так не мали права виїзду як військовозобов'язані.

Автор фото, unian

Тепер під заборону потрапили і жінки, і чоловіки. Ось повний перелік посад, де чоловіки і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Показово, що депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок, понад 9 з яких є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку і заборонили виїзд.

Які є винятки для держслужбовців

При цьому держпосадовці можуть виїжджати за кордон, якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей. Або для супроводження дітей для виїзду за межі України. Для цього треба мати відповідні документи.

Також держслужбовців можуть випускати за кордон для лікування за наявності документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України, та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.

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Також дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось з родини.

Як це перевірятимуть?

Поки що залишається незрозумілим питання зі створенням бази зі списками всіх держслужбовців та депутатів всіх рівнів. Адже йдеться про десятки тисяч людей.

Проте кабмін вже доручив всім органам влади подати у держприкордонну службу списки осіб держслужбовців - із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, займаної посади.

Станом на зараз, за даними ВВС, прикордонники не мають бази, яка б дозволяла їм виокремлювати жінок, які підпадають під нову заборону.

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ВВС намагається отримати роз'яснення про це від держприкордонслужби.

Наразі там змогли тільки надати інформацію, яка міститься у самій постанові кабміну.

Скандали з поїздками за кордон

23 січня президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам та депутатам виїздити з України на відпочинок, а тільки у відрядження.

Це сталось після скандалу, коли заступник генпрокурора Олексій Симоненко з'їздив на відпочинок за кордон на новорічні свята. Його вже звільнили.

Тоді ж президент доручив уряду ухвалити рішення, що і зробив 27 січня кабмін.

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Цього тижня також вибухнув скандал, коли депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенка поїхав до Таїланду, де мав провести зустріч з українською громадою.

У соцмережах одразу ж заговорили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях. 26 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив у фейсбук, що жодних відряджень Тищенку не підписував. Раніше Тищенко запам'ятався порушенням правил карантину під час пандемії ковіду.

Також нещодавно лідера фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко бачили на курорті в ОАЕ.

На початку січня у скандал з відпусткою потрапила пресофіцерка прикордонників, яка виклала у соцмережі низку дуже відвертих фото з Парижа. Проте вона як військовослужбовець і так мала отримувати для виїзду спеціальний дозвіл.

Жінок покарали?

"Людям подобається, коли чиновників карають. Усвідомлюю, що після тритижневого вояжу Колі Тищенка і Ко все це зайде народу на ура", - прокоментувала заборону на виїзд за кордон держслужбовцям і депутатам Ірина Геращенко, представниця фракції "Європейська Солідарність".

На думку Геращенко, у постанові уряду йдеться про дискримінацію невійськовозобов'язаних жінок на держслужбі. Які зможуть виїхати тільки "у виняткових випадках".

Геращенко нагадала, що значна частина депутатів місцевих рад складають саме жінки, і, як правило, ці активні українки сьогодні працюють, волонтерять і багато допомагають фронту.

За даними ЦВК, жінок серед місцевих депутатів загалом 37%. Станом на 2020 рік, депутатками рад різних рівнів були 15 633 жінок. З них 9,5 тисяч - це сільські і селищні депутатки. Саме у селах відсоток жінок у радах найбільший.

При цьому депутати місцевих рад не отримують за свою роботу заробітної плати. Вони не є державними службовцями.