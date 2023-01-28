Петр Павел переміг на виборах президента Чехії. Чому це важливо для України

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал Петр Павел з дружиною Євою Павловою на виборчій дільниці. Вона також є кадровою військовою - підполковником у відставці

На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг Петр Павел - колишній генерал, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню.

Другий тур президентських виборів відбувався цієї п'ятниці та суботи. У ньому за посаду президента Чехії змагалися 61-річний генерал у відставці Петр Павел та 68-річний мільярдер Андрей Бабіш.

Після підрахунку усіх голосів у фіналі президентських виборів перемагає Петро Павел, повідомляє радіо Прага. Він набрав 56,3%, а Андрій Бабіш має менше 44%.

Згідно з прогнозами агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, Петро Павел перемагав з результатом 58,01% голосів.

У той час, як Павел виступав за найактивнішу підтримку України зброєю, Бабіш переконував, що миру треба досягти перемовинами з Путіним.

Після першого туру виборів в них була майже однакова кількість голосів виборів, проте усі кандидати, які фінішували у п'ятірці, підтримали саме "проукраїнського" Павела.

Хто такий Петр Павел

Петр Павел все своє життя присвятив армії і лише кілька років тому пішов у політику. Після закінчення військового інституту сухопутних військ у 1983 році почав військову кар'єру, командував розвідувальним десантним взводом особливого призначення. З 1985 року і до Оксамитової революції 1989 року був членом комуністичної партії.

"Вступ до комуністичної партії був помилкою. Але за останні 33 роки я належним чином компенсував це", - казав Петр Павел в інтерв'ю у вересні 2022 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петр Павел йшов на вибори з гаслом "Хаосу вже досить"

Після Оксамитової революції він зробив блискучу кар'єру - у 1991 році перейшов у військову розвідку, у 1993 році зіграв важливу роль в порятунку групи французьких миротворців під час війни в Хорватії, у 2002 році став бригадним генералом і командувачем спецвійськ, у 2012-2015 роках очолював генштаб армії Чехії. А в 2015-2018 роках був першим представником посткомуністичної країни на чолі військового комітету НАТО.

Дружина Петр Павела також є кадровою військовою - Ева Павлова є підполковником у відставці.

Суперник Павела, мільярдер Андрій Бабіш, родом із Словаччини. Під час виборів він підкреслював, що є "не генералом, а дипломатом".

Бабіш пішов у політику у 2011 році. ЗМІ часто порівнюють його з Дональдом Трампом або Сільвіо Берлусконі. Він має великі статки та вплив на медіа.

Вже у 2013 році його партія ANO (Акція незадоволених громадян) зайняла друге місце на виборах, а у 2017-2021 роках Бабіш очолював уряд.

Чому вибори в Чехії важливі для України

Хоча виконавча влада у країні переважно належить уряду, який визначається за результатом парламентських виборів, не слід недооцінювати і повноваження чеського президента.

Для України ці вибори були важливими, адже боротьба точилася між кандидатом, який виступає за поразку Росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступ України в НАТО, і кандидатом, який пропонував мирну конференцію.

Бабіш казав, що в Чехії вже немає озброєнь для України і не вважає, що вона може вступити в альянс.

Автор фото, MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, За президентську посаду боролися 61-річний генерал у відставці Петр Павел (ліворуч) та 68-річний мільярдер Андрей Бабіш

За час повномасштабної війни Чехія продемонструвала себе як один з кращих союзників України.

Крім підтримки на міжнародній арені та допомоги зброєю, Чехія (після Польщі та Німеччини) посідає третє місце серед європейських країн за кількістю українських біженців, які знайшли в країні тимчасовий притулок.

Андрей Бабіш позиціював себе як прихильник мирних перемовин і заперечував необхідність продовження поставок зброї Україні, підкреслював: "нам потрібна зброя для чеської армії".

Він виступав за проведення мирної конференції щодо України, яка нібито допоможе закінчити війну, а вступ України до НАТО вважає "нереальним".

Петр Павел навпаки відзначав, що Росія має чітко програти в Україні і щонайменше українська влада має повернути території, втрачені після 24 лютого, і вже тоді вирішити, чи йти на перемовини.

"Всі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб була відновлена її територіальна цілісність у початкових межах, щоб Росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан перед 24 лютого 2022 року", - відзначав Петер Павел.

Він виступав за постачання Україні зброї та усього необхідного для відбиття агресії.

Нинішній чеський президент Мілош Земан відомий українцям заявами про громадянську війну в Україні, засудження санкцій проти Росії і виголошену 2017 року пропозицію Україні взяти за анексований Крим "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом".

Втім, коли Путін 24 лютого 2022 року здійснив повномасштабний напад на Україну, Земан визнав, що помилявся щодо намірів Росії і закликав "ізолювати безумців".

Земан на виборах підтримував Бабіша.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Петр Павел з дружиною Евою Павловою