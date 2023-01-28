ДТП на Полтавщині: троє загиблих

1 година тому

Автор фото, НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Через аварію, що сталася на трасі Київ-Харків, загинуло троє людей, повідомляє поліція Полтавщини.

ДТП сталося близько 16:00 28 січня поблизу міста Лубни. На смузі в напрямку до Києва зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes-Benz та вантажівка MAN, що стояла в попутному напрямку.

"Унаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці, й один пасажир помер у кареті швидкої", - повідомили в поліції.

Решта 8 пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження - їм надають медичну допомогу.

На місці аварії працюють слідчі поліції. Рух у напрямку до Києва перекрито.

Причини аварії наразі не називали.