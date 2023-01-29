В Ірані пролунали вибухи на військових об’єктах

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Низка потужних вибухів сталася в ніч проти неділі на об'єктах військової інфраструктури в Ірані.

Атаковані військові склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунають вибухи й у Тегерані.

Іран постачає дрони Росії, якими та б'є по Україні. Також, за даними США, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети.

За повідомленням агентства ІРНА, у місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод з виробництва моторних мастил.

Новинне агенство Tasnim повідомляє, що атаки безпілотників зазнав також військовий завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан.

Повідомляють також про вибух на авіабазі у місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи й пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт, що на півночі.

Звуки вибухів чути і в Тегерані, за словами місцевих жителів, атаковані урядові будинки. Очевидці повідомляють, що у небо над іранською столицею підняли літаки.

Станом на зараз даних про жертв і постраждалих немає, як і офіційної інформації від іранської влади.

У міністерстві оборони Ірану підтвердили атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані.

"Ввечері 28 січня 2023 року близько 23:30 здійснили невдалу атаку з використанням безпілотників на один з центрів міноборони, - йдеться в заяві відомства. - Один з них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули".

За словами іранських військових, дах будівлі отримав "незначні ушкодження".

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський військовий об'єкт, влада Ірану поки що не говорить.

Ісфахан - центр однойменної провінції, розташований за 330 кілометрів на південь від Тегерана.

Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості.

Ізраїль не коментує цю заяву.