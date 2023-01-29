Британський фотограф презентує рідкісні знімки Києва 90-х
Британський фотограф з Вест-Мідландсу незабаром презентує книгу фотографій, зроблених три десятиріччя тому. Вони демонструють повсякденне життя в Україні 1990-х років.
Колишній дипломат міністерства закордонних справ Великої Британії Пітер Форд самостійно фінансує публікацію книги, а кошти від продажу відправить на благодійність, аби допомогти українцям.
Колекція з 300 фотографій, яку опублікують через кілька тижнів, називатиметься "Київ - моменти часу".
"Ці люди, з якими я працював, страждають [сьогодні на війні]. Я просто подумав, що я можу зробити?" - пояснив пан Форд свою ідею.
Фотографії охоплюють трирічний період між 1996 і 1999 роками, коли Пітер Форд з англійського міста Волсолл жив у столиці України.
Він працював у міністерстві закордонних справ Британії, а також був позаштатним фотографом для інформаційного агентства Associated Press (AP).
У передмові до його книги відомий український фотограф, колега автора книги по роботі в AP Єфрем Лукацький описує "величезного на зріст" британського фотографа як "помітну" та пам'ятну фігуру на вулицях міста.
"Фотографій того періоду українського життя збереглося небагато, і роботи Пітера є неоціненним внеском в історію України", - відзначив Єфрем Лукацький.
Ці знімки досі обговорюють серед київських фотографів, додав він.
Містер Форд сказав, що фотографії "документують період життя", коли чоловіки в плавках грали в шахи просто неба, а студенти консерваторії виступали в метро.
Фотограф відзначає, що зараз українцям не до свят та ігор в шахи.
"Порівняння між їхньою приязністю та теплотою, дружбою з ними, і тим, що з ними відбувається, - це просто занадто для мене, щоб просто споглядати".
Пітер Форд вже пішов на пенсію з міністерства закордонних справ, але все ще працює фотографом і висвітлює різні події та спортивні заходи в усьому світі.
Автор досі підтримує зв'язок із друзями в Україні та сподівається, що копію книги передадуть меру Києва Віталію Кличку, чий брат-боксер Володимир зображений на фотографії.
Прибуток піде Rotary Club у Волсоллі для допомоги з доставкою ліків до України.