Британський фотограф презентує рідкісні знімки Києва 90-х

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Військовий несе дівчинку в національному костюмі під час параду

Британський фотограф з Вест-Мідландсу незабаром презентує книгу фотографій, зроблених три десятиріччя тому. Вони демонструють повсякденне життя в Україні 1990-х років.

Колишній дипломат міністерства закордонних справ Великої Британії Пітер Форд самостійно фінансує публікацію книги, а кошти від продажу відправить на благодійність, аби допомогти українцям.

Колекція з 300 фотографій, яку опублікують через кілька тижнів, називатиметься "Київ - моменти часу".

"Ці люди, з якими я працював, страждають [сьогодні на війні]. Я просто подумав, що я можу зробити?" - пояснив пан Форд свою ідею.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Літніми вечорами люди похилого віку танцювали під живу музику на Майдані Незалежності

Фотографії охоплюють трирічний період між 1996 і 1999 роками, коли Пітер Форд з англійського міста Волсолл жив у столиці України.

Він працював у міністерстві закордонних справ Британії, а також був позаштатним фотографом для інформаційного агентства Associated Press (AP).

У передмові до його книги відомий український фотограф, колега автора книги по роботі в AP Єфрем Лукацький описує "величезного на зріст" британського фотографа як "помітну" та пам'ятну фігуру на вулицях міста.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, На вихідних "ви не могли рухатися, тому що грали в шахи", - згадує Пітер Форд

"Фотографій того періоду українського життя збереглося небагато, і роботи Пітера є неоціненним внеском в історію України", - відзначив Єфрем Лукацький.

Ці знімки досі обговорюють серед київських фотографів, додав він.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Патріарх Філарет освячує воду Дніпра на Різдво. Деякі присутні готуються до занурення.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Пітер Форд часто відвідував Театр опери та балету у Києві, він дружить з балериною Оленою Горбач, яку можна побачити на цій фотографії з двома моделями

Містер Форд сказав, що фотографії "документують період життя", коли чоловіки в плавках грали в шахи просто неба, а студенти консерваторії виступали в метро.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Ветерани радянської армії виголошують тост у Києві у травні

Фотограф відзначає, що зараз українцям не до свят та ігор в шахи.

"Порівняння між їхньою приязністю та теплотою, дружбою з ними, і тим, що з ними відбувається, - це просто занадто для мене, щоб просто споглядати".

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, "Качалка" під відкритим небом

Пітер Форд вже пішов на пенсію з міністерства закордонних справ, але все ще працює фотографом і висвітлює різні події та спортивні заходи в усьому світі.

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Містер Форд відшукав старі коробки з негативами, щоб обрати знімки для книги

Автор фото, Peter Ford Підпис до фото, Форд також згадує зустріч з Володимиром (на фото) та Віталієм Кличком, коли вони прийшли в британське посольство отримувати візу

Автор досі підтримує зв'язок із друзями в Україні та сподівається, що копію книги передадуть меру Києва Віталію Кличку, чий брат-боксер Володимир зображений на фотографії.

Прибуток піде Rotary Club у Волсоллі для допомоги з доставкою ліків до України.