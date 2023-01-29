Росіяни масово обстріляли Херсон: є загиблі і поранені. Мешканців просять здавати кров

40 хвилин(и) тому

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Російські військові сьогодні здійснили з артилерії масований обстріл житлових кварталів Херсона. Станом на 17:00 відомо про загибель трьох людей, шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості і доставлені до лікарень. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Серед постраждалих - медсестра, яка на момент російської атаки знаходилася в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості", - відзначають в Херсонській ОВА.

За кількістю жертв - це найбільший обстріл протягом січня.

Херсонський обласний центр служби крові просить мешканців міста здавати кров для поранених.

"Херсонці, благаємо про донорську підтримку для поранених після чергового артобстрілу! Особливо потрібна четверта позитивна та негативна група крові!", - йдеться в повідомленні центру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Херсон після обстрілу

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Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський опублікував у телеграмі фото палати обстріляної лікарні, де отримали поранення працівниці.

"Так виглядає російський світ, кривавий, нелюдський, злий. У всьому цивілізованому світі агресія проти лікарень - це табу. Але це не про Росію", - написав він.

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Внаслідок російських обстрілів пошкоджені Херсонська обласна клінічна лікарня, школа, автостанція, поштове відділення, банк та житлові будинки. Зникло електроживлення в мікрорайоні Острів.

Місцеві телеграм-канали публікують фото та відео руйнувань у житлових будинках, відео евакуації поранених.

Херсонська комунальна аварійно-рятувальна служба вже утеплює лікарню.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Херсон після обстрілу

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Комунальна аварійно-рятувальна служба вже закриває OSB-листами вікна обстріляної лікарні

Як російська армія руйнує Херсон і вбиває херсонців

Російська армія почала обстріли Херсона невдовзі після втрати контролю над містом, у листопаді 2022 року.

14 грудня росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон Олени Афанасієвської, яка загинула внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня

Наймасовіший обстріл трапився 24 грудня, коли загинули 11 людей, понад 60 дістали поранення. Тоді росіяни обстріляли район ринку в центрі міста у суботу вранці, коли мешканці йшли за покупками. Після цього частина мешканців залишила місто.

У січні 2023 року росіяни ледь не щодня обстрілювали Херсон.

5 січня росіяни обстріляли центр Херсона, влучивши у житловий будинок. Загинув 20-річний чоловік.

В ніч на 1 січня російські військові обстріляли дитячу лікарню в Херсоні. Одна людина загинула, одна зазнала поранень.

6 січня внаслідок російського обстрілу загинув рятувальник ДСНС. Було зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень.

9 січня один з російських снарядів розірвався у дворі п'ятиповерхівки, поранення дістав один мешканець.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Вирва внаслідок російського обстрілу у житловому кварталі Херсона, 9 січня

24 січня росіяни обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні. Постраждалих не було.