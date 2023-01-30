Затримки з наданням Україні зброї не дозволяють почати великий контрнаступ - експерти

1 година тому

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Канцлер Німеччини виключив відправку винищувачів в Україну лише через кілька днів після того, як зобов'язався поставити танки Leopard 2.

В інтерв'ю німецькій газеті Олаф Шольц застеріг від торгів щодо зброї.

Україна раніше попросила країни-союзники створити "винищувальну коаліцію" для зміцнення своїх можливостей.

США заявили, що "дуже обережно" обговорять з українським керівництвом ідею постачання літаків у четвер.

Тим часом воєнні експерти починають відзначати, що зволікання надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків обмежили можливості ЗСУ у контрнаступі, коли влітку 2022 року росіяни втратили ініціативу на полі бою.

"Просто несерйозно"

В інтерв'ю Tagesspiegel Олаф Шольц сказав, що він зосередився на поставках німецьких танків Leopard 2.

"Той факт, що ми щойно ухвалили рішення [про відправку танків], а в Німеччині розгоряються наступні дебати, це виглядає просто несерйозним", - сказав він.

25 січня Німеччина зобов'язалася поставити Україні 14 своїх танків Leopard 2 після тижневого тиску з боку союзників.

Після того, як Німеччина зобов'язалася надіслати танки, США заявили, що нададуть Україні свої танки M1 Abrams.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував створити "винищувальну коаліцію", яка надасть Україні американські F-16 і F-35, Eurofighter, Tornado, французькі Rafale і шведські Gripen.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив телеканалу Freedom, що ЗСУ також потрібні ракети, "щоб різко скоротити ключову зброю російської армії" - артилерію.

Президент України Володимир Зеленський повторив це у щоденному відеозверненні, де сказав, що країні потрібна ракета ATACMS американського виробництва, яка має радіус дії приблизно 300 км.

Він сказав, що ракети допоможуть Україні запобігти російським нападам на міські житлові райони та мирних жителів.

Вашингтон поки що відмовлявся надавати цю зброю.

В інтерв'ю Tagesspiegel пан Шольц повторив, що НАТО не перебуває у стані війни з Росією. "Ми не допустимо такої ескалації", - сказав він.

Він підтвердив, що регулярно розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним, остання телефонна розмова між ними відбулася в грудні 2022 року.

"Нам потрібно говорити один з одним", - сказав він, але додав, що завжди чітко висловлювався, що вторгнення Росії в Україну є абсолютно неприйнятним і лише виведення російських військ може вирішити ситуацію.

Ціна зволікань

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Тим часом в американському Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що затримки Заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків обмежили здатність української армії використовувати можливості для більш масштабного контрнаступу на тлі невдач російської армії.

В ISW зазначили, що на полі бою росіяни володіли ініціативою та вели наступ з кінця лютого до початку липня 2022 року, але після цього Україна перехопила ініціативу, пішла у контрнаступ та звільнила західну частину Херсонщини.

Проте відтоді з українського боку великих контрнаступів не було. І одна з причин цього - зволікання із наданням Заходом збройної допомоги Україні, вважають аналітики ISW.

Там вважають, що якби західні союзники України почали працювати над повним переходом України на західне озброєння, коли така необхідність стала очевидною влітку 2022 року, можна було створити умови, які дозволили б Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона.

Натомість росіяни скористалися цими затримками, щоб відновити сили і наступ на Бахмут.

"Постійні затримки в постачанні західної військової допомоги, коли ставало очевидним, що є необхідність у ній або незабаром виникне, сприяли затягуванню конфлікту", - вважають американські експерти. Вони зазначають, що це не є єдиною причиною того, що українські сили не можуть швидше звільняти окуповані росіянами території, але "Захід має визнати свій внесок" у те, що ситуація склалася саме таким чином.