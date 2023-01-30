Нічний удар по Харкову: горів житловий будинок, загинула жінка

1 година тому

Автор фото, Олег Синєгубов/Харківська ОВА/Telegram

Пізно ввечері у неділю росіяни обстріляли Харків ракетами. Обстріл спричинив масштабну пожежу у житловому будинку. Загинула літня жінка.

Як повідомив голова Харківської ОВА, обстріл стався близько 23:00. За попередніми даними, росіяни стріляли із ЗРК С-300.

"Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка", - повідомив Олег Синєгубов у Телеграм. Він також зазначив, що чоловік загиблої перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

Автор фото, Олег Синєгубов/Харківська ОВА/Telegram

Ще 3 мешканців будинку отримали поранення.

Пожежу гасили майже 4,5 години. Проте рятувальні роботи на місці ще тривають.

Автор фото, Олег Синєгубов/Харківська ОВА/Telegram

Крім самого Харкова також були обстріляні прикордонні пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

"Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди", - повідомив голова ОВА.