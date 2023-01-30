Нічний удар по Харкову: горів житловий будинок, загинула жінка
Пізно ввечері у неділю росіяни обстріляли Харків ракетами. Обстріл спричинив масштабну пожежу у житловому будинку. Загинула літня жінка.
Як повідомив голова Харківської ОВА, обстріл стався близько 23:00. За попередніми даними, росіяни стріляли із ЗРК С-300.
"Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка", - повідомив Олег Синєгубов у Телеграм. Він також зазначив, що чоловік загиблої перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.
Ще 3 мешканців будинку отримали поранення.
Пожежу гасили майже 4,5 години. Проте рятувальні роботи на місці ще тривають.
Крім самого Харкова також були обстріляні прикордонні пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
"Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди", - повідомив голова ОВА.