Джонсон: Путін погрожував ракетним ударом перед нападом на Україну

Джеймс Лендел та Вільям МакЛеннан

BBC News

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Борис Джонсон каже, що президент Путін говорив з ним про ракети "дуже розкуто" і спокійно

Борис Джонсон твердить, що у телефонній розмові напередодні російського вторгнення в Україну Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом.

Пан Джонсон, який на той час був британським прем'єром, твердить, що президент Путін сказав, що на це "потрібна лише хвилина".

За словами Бориса Джонсона, ця фраза пролунала від російського президента у відповідь на його попередження, що війна стане "повною катастрофою". Сама розмова відбувалася у лютому 2022 року і була "дуже довгою".

Її деталі ВВС зібрало у документальному фільмі, присвяченому спілкуванню президента Путіна зі світовими лідерами.

Зі свого боку Борис Джонсон попереджав російського президента про те, що вторгнення в Україну обернеться західними санкціями проти Росії та більшою кількістю вояків НАТО на її кордонах.

Він також намагався стримати Росію від військових планів, коли сказав президенту Путіну, що Україна не приєднається до НАТО "у осяжному майбутньому".

"У певний момент він почав залякувати мене і сказав: "Борисе, не хочу ображати тебе, але ракета - то справа хвилини чи щось таке. Легко", - розповів колишній прем'єр Британії.

"Але, гадаю, з дуже розслабленого тону, яким він говорив, певного відчуття відстороненості, (можна було зрозуміти) що він лише грає з моїми спробами залучити його до переговорів", - зазначив Борис Джонсон.

Загалом, за його словами, під час цієї "дуже надзвичайної розмови" президент Путін був "дуже фамільярним".

Дізнатися, чи були погрози російського президента справжніми, неможливо.

Але, з огляду на попередні російські атаки на Британію - і найостаннішу у Солсбері у 2018 році, - будь-які заяви російського лідера, яким би легким тоном вони не були б зроблені, британський прем'єр мав сприймати серйозно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Путін подзвонив прем'єру Джонсону наступного дня після того, як Борис Джонсон зустрівся із президентом Зеленським в Києві

Через дев'ять днів, 11 лютого, міністр оборони Британії Бен Воллес полетів до Москви, щоб зустрітися із російським міністром Сергієм Шойгу.

У документальному фільмі ВВС йдеться про те, що тоді британський прем'єр залишив Росію із запевненнями, що вона не нападе на Україну. Але, як він каже, обидві сторони вже знали, що це брехня.

Він описав ситуацію як "демонстрацію сили".

"Я брехатиму вам, і ви знатимете, що я брешу, і я знатиму, що ви знаєте, що я брешу, і все одно я брехатиму. Гадаю, все це мало говорити, "Я сильний", - розповів Бен Воллес.

Він також зауважив, що така "холодна, відверта брехня" і підтвердила його переконання, що Росія вторгнеться в Україну.

Коли британський міністр оборони залишав зустріч, генерал Валерій Герасимов, начальник російського Генштабу, сказав йому, що "нас ніколи більше не принизять".

Менш ніж за два тижні після цього, в ніч проти 24 лютого, коли російські танки перейшли український кордон, посеред ночі Борису Джонсону зателефонував президент Зеленський.

"Зеленський був дуже, дуже спокійним, - розповів колишній британський прем'єр. - Але він сказав мені, що, знаєте, вони напали звідусіль".

Як розповів пан Джонсон, він запропонував президенту Зеленському допомогти переїхати у безпечне місце.

"Він не погодився на пропозицію. Він героїчно залишився там, де був".

Документальний фільм ВВС "Путін проти Заходу" покажуть 30 січня на каналі ВВС 2 о 21:00.