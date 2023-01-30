"Білизна", яка зменшує менструальний біль

Кітті Палмай

Репортерка з питань бізнесу

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Paula Fischer Підпис до фото, Паула Фішер взяла участь у тестуванні одягу, який має зменшити біль при менструації

Коли Паула Фішер вперше прочитала про розробку комбідреса, який полегшує менструальний біль, вона одразу захотіла випробувати його.

Як і багато жінок, вона відчуває дискомфорт під час місячних, і вона сподівалася знайти альтернативу знеболювальним, які допомагають лише на пару годин.

"У мене часто був такий біль під час місячних, що я не могла встати з дивана, щоби працювати, - ділиться Паула, яка живе в Будапешті. - Це впливало на все - на мій настрій, мотивацію, продуктивність".

А потім вона побачила у соціальних мережах рекламу угорського стартапу Alpha Femtech, який запрошував волонтерів на тестування одягу, який зменшує періодичний біль.

Претендентки повинні були заповнити опитувальник про свій менструальний цикл, а потім лікар, який спеціалізується на жіночому здоров'ї, вибрав учасниць.

Паула була однією з обраних.

Комбідрес, який отримав назву Artemis, з'явиться в магазинах Великої Британії та ЄС пізніше цього року. Він складається із теплових панелей і гелевих накладок, які стимулюють нервові закінчення електричними імпульсами.

Автор фото, Marton Martos Підпис до фото, Моделі в комбідресі Artemis, на талії жінки ліворуч видно електростимулятор і батарею

Такими накладками часто користуються жінки під час пологів. Як пояснюється, вони не дозволяють сигналам болю досягти мозку. Водночас теплові панелі розслабляють матку та навколишні м'язи.

Живить комбідрес невеликий акумулятор розміром з долоню. Пристрій підключається через Bluetooth до смартфона користувача, в якому можна регулювати рівень тепла та електроенергії.

Паула каже, що коли вона носила боді під час тестування, місячні стали для неї "геть іншим досвідом", жінка майже не відчувала болю. Вона додає, що тканина, з якої виготовлений комбідрес, - суміш мериносової вовни та штучних волокон - "зручна і приємна у носінні".

Єдиним побічним ефектом, який вона помітила, були більш рясні місячні, ніж зазвичай. "Я припускаю, що через ефект розслаблення м'язів".

Винахід розробила співзасновниці Alpha Femtech - Анна Жофія Кормос, яка має докторський ступінь у галузі портативних пристроїв та спеціалізується на жіночому здоров'ї, та її ділова партнерка, маркетолог Дора Пельцер.

"Ми поговорили з 350 жінками про їхні звички, щоб розробити найзручніший для користувача продукт", - каже Пельцер. Вона додає, що, за задумом, боді вартістю 220 євро мав більше нагадувати модний предмет, ніж медичний пристрій.

Мешканка Дубліна Ребекка Паудерлі не тільки має болісні місячні, але також страждає на ендометріоз.

Це захворювання, під час якого клітини слизової оболонки матки розростаються в інших тканинах організму, наприклад, навколо яєчників і сечового міхура. Біль при цьому захворюванні, від якого страждає приблизно кожна десята жінка, може бути сильним.

Намагаючись здолати біль, 28-річна Ребекка клала собі на живіт грілку, іноді вона так навіть виходила на вулицю.

Але з вересня Ребекка замінила грілку на технологічний продукт, який допомагає їй зменшити біль.

Автор фото, Rebecca Powderly Підпис до фото, Ребекка Паудерлі каже, що пристрій Myoovi допомагає зменшити біль

Невеликий портативний пристрій Myoovi кріплять до шкіри під пупком або на попереку.

У центральному блоці у формі диска діаметром близько 8 см розташована гелева прокладка, акумулятор, який заряджається від USB, і кнопки керування. Пристрій вставляється у змінну смужку тканини у формі метелика, яка, як і великий пластир, кріпиться на тіло. Тканину можна використовувати до 30 разів, перш ніж її доведеться замінити.

Автор фото, Myoovi Підпис до фото, Портативний пристрій Myoovi наклеюють прямо на шкіру, керувати ним можна кнопками на передній панелі

"Біль полегшується миттєво, це найкращий засіб від постійного болю, який я відчуваю", - каже жінка.

Myoovi з'явився у продажу в жовтні 2021 року і коштує близько 60 фунтів стерлінгів у Британії.

Пристрій створила компанія із Манчестера. Ідею придумав виконавчий директор компанії, доктор Адам Хамді, який переконався в ефективності пристрою за багато років роботи в Національній службі охорони здоров'я.

Він хотів створити його портативну версію, яку жінки з болючими місячними могли б використовувати де завгодно.

Утім, лікарі наголошують, що жінки, які страждають від менструального болю чи будь-якого іншого гінекологічного болю, повинні спочатку пройти медичне обстеження.

Невролог доктор Стів Олдер каже, хоча дослідження показали, що пристрій ефективно допомагає зменшити біль, є можливі проблеми з його використанням. "Не зовсім зрозуміло, скільки можна використовувати пристрій, щоби не виникало звикання".

Паула каже, що не може дочекатися, коли зможе придбати власний комбідрес Artemis, який, на відміну від тестового, не потрібно буде повертати.