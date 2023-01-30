Тищенко виправдався за поїздку в Таїланд. Каже, був там своїм коштом

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Фото з фейсбук-сторінки Миколи Тищенка

Депутат Микола Тищенко, якого виключили з фракції "Слуга народу" через його поїздку в Таїланд, розповів про деталі свого візиту.

За версією Тищенка, відрядження у Таїланд під час війни в Україні він оплатив власним коштом, а про його поїздку керівники фракції знали.

Після суспільного обурення Тищенка виключили з партії "Слуга народу", а також із фракції СН у Верховній Раді.

Політик розповів, що зараз перебуває у В'єтнамі, але після зустрічей за кілька днів повернеться до України.

Поїздка власним коштом

Микола Тищенко каже, що виїхав з України 10 січня за біометричним паспортом, бо МЗС і президент заборонили брати у поїздки дипломатичні паспорти.

"Я їхав сюди за власний рахунок. Підписана відпустка. Чому? Тому що я не маю морального права їхати у відрядження за рахунок держави — кожна копійка належить військовим", - розповів Тищенко в інтерв'ю виданню "Бабель".

Депутат не назвав бюджет поїздки, лише додав, що ця сума буде задекларована.

"Розвиток дружніх взаємин"

Раніше Тищенко писав у соцмережах, що перебуває у відрядженні в Азії та виконує завдання, яке отримали депутати — "розвиток дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки".

Таке завдання, за його словами, перед депутатами на засіданні фракції поставили представники офісу президента, зокрема, Андрій Єрмак, та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Обрали стратегічні напрями — Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу", — розповів Тищенко в інтерв'ю.

Він нагадав, що у Таїланді мешкають 6 800 українців, "до яких взагалі нікому немає діла".

"До мене звернулися представники посольства в Таїланді з приводу проблем. Є потужна громада в Таїланді, і ми приїхали вирішувати питання та налагоджувати відносини у цій країні ", — твердить Тищенко.

Депутат припустив, що хтось "зацікавлений" у дискредитації його роботи в азійських країнах.

Суспільний резонанс

26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Миколи Тищенка з представниками української громади в готелі Novotel.

Тоді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Миколи Тищенка в Таїланд, а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що депутат сам домовився з посольством України в Таїланді і вирішив провести зустріч з українцями, які там живуть.

Після скандалу з Тищенком президент Зеленський заявив, що чиновники, депутати та всі держслужбовці можуть виїжджати за кордон лише за рішенням Ради нацбезпеки та оборони. 23 січня РНБО заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Активісти "замурували" вхід в ресторан "Велюр", який працював під час карантину

Це не перша скандальна історія за участі Миколи Тищенка. У липні 2022 року його відсторонили з посади голови Закарпатської обласної організації партії. Це сталося після звернення депутатки Мар'яна Безуглої, яка твердила що Тищенко дискредитує політсилу, зокрема він начебто співпрацював з іншими політичними партіями та був фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів.

З-поміж інших гучних скандалів за участі Миколи Тищенка — робота його ресторану "Велюр" під час карантину у 2020 році, а також бійка з депутатом Гео Леросом.