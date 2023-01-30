МЗС України відреагувало на вибухи в Ірані. Зацитувало перську народну мудрість

1 година тому

Автор фото, Reuters

Україні не відома причина вибухів на об'єктах військової інфраструктури в Ірані, проте Київ застерігав Тегеран про наслідки підтримки російської агресії проти України, заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він також зацитував перську народну мудрість, яка твердить: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш.

Раніше ЗМІ повідомили, що тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану через удари безпілотників по стратегічних об'єктах у ніч на неділю.

Ніколенко не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

Іран постачає дрони Росії, якими та б'є по Україні. Також, за даними США, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети.

"Війна має вбивчу логіку"

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав, що у ніч на 29 січня Іран зіткнувся з "вибуховою нічкою".

"Війна має "вбивчу логіку", вона "виставляє жорсткі рахунки" для вбивць та їхніх співучасників", - написав Подоляк у твітері і додав, що Україна попереджала.

А речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат переконаний, що вибухи в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни.

Що трапилося в Ірані

У ніч на 29 грудня ЗМІ повідомили про атаки на склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів по всій території Ірану.

Повідомлялося про атаку безпілотників на завод в Ісфахані, що за 330 кілометрів на південь від Тегерана.

Звуки вибухів чули і в Тегерані, за словами місцевих жителів, були атаковані урядові будинки, в небо над столицею підняли літаки.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою - один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших "потрапили до оборонних пасток і вибухнули".

Якій країні належать безпілотники, що атакували військові об'єкти, влада Ірану не повідомила.

Арабський новинний телеканал Al Arabiya повідомив, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості.