Путін погрожував Джонсону ракетним ударом. Нові правила перетину кордону. Теленовини ВВС

У випуску 30 січня:

  • Зеленський у Миколаєві.
  • Путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом. Деталі
  • Як заяви про передачу Україні більшої кількості зброї впливає на Кремль? Військовий експерт Сергій Грабський.
  • Які цілі росіян на східному фронті?
  • МЗС Ірану викликало українського дипломата в Тегерані.
  • Як вибухи в Ірані можуть вплинути на хід війни в Україні? Експерт Ігор Семиволос
  • Чому Україні потрібно повернути Крим? Екс-генерал США в Європі Бен Годжес.
  • Місцеві жителі повертаються до Лиману. Чим живе місто після російської окупації?

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