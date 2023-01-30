Путін погрожував Джонсону ракетним ударом. Нові правила перетину кордону. Теленовини ВВС
У випуску 30 січня:
- Зеленський у Миколаєві.
- Путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом. Деталі
- Як заяви про передачу Україні більшої кількості зброї впливає на Кремль? Військовий експерт Сергій Грабський.
- Які цілі росіян на східному фронті?
- МЗС Ірану викликало українського дипломата в Тегерані.
- Як вибухи в Ірані можуть вплинути на хід війни в Україні? Експерт Ігор Семиволос
- Чому Україні потрібно повернути Крим? Екс-генерал США в Європі Бен Годжес.
- Місцеві жителі повертаються до Лиману. Чим живе місто після російської окупації?
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