Померла зірка серіалу "24" та комп'ютерної гри The Last of Us

Померла американська актриса Енні Вершинг, яка зіграла Тес - одну з персонажів популярної комп'ютерної гри The Last Of Us. Вона також знялася у 37 епізодах телесеріалу "24".

"Ти покинула нас дуже рано", - написав у твітері творець The Last Of Us Ніл Друкман.

У 2020 році у Вершинг виявили рак, проте актриса продовжувала працювати і не розповідала подробиці свого діагнозу. Вона померла у 45 років.

Вершинг розпочала кар'єру актриси у 2002 році, коли знялася в одному з епізодів науково-фантастичного серіалу "Зоряний шлях: Ентерпрайз" (Star Trek: Enterprise) у ролі Ліани.

Вона також грала у багатьох інших телесеріалах, у тому числі "Фрейзер" (Frasier), "Зачаровані" (Charmed), "Щоденники вампіра" (The Vampire Diaries) та "Новачок" (The Rookie).

Автор фото, WIREIMAGE Підпис до фото, Прем'єра одного з сезонів серіалу "24" (зліва направо): Енні Вершинг, Мері Лінн Райскаб, Кіфер Сазерланд, Кейті Сакхофф

У Вершінг залишився чоловік Стівен та три сини: 12-річний Едді, 9-річний Оззі та чотирирічний Арчі.

Гра The Last Of Us вийшла у 2013 році та стала однією з найуспішніших в індустрії. Її дія відбувається у постапокаліптичному світі, де люди виборюють виживання після спалаху інфекції, що робить людей мутантами.

