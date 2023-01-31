США не планують надсилати Україні F-16. Польща і Франція готові про це подумати

1 година тому

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Президент США Джо Байден виключив відправку винищувачів F-16 в Україну, попри нові заклики українських чиновників про підтримку з повітря.

На запитання журналіста у понеділок, чи нададуть США літаки Україні, Байден коротко відповів "ні".

У Вашингтоні виступили на захист позиції президента, вказавши, що США постачає Києву достатньо озброєнь.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяву президента США Джо Байдена щодо можливості відправки Україні винищувачів F-16.

"Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляється і будуть відправлені найближчими тижнями та місяцями, - сказав Кірбі в інтерв'ю телекомпанії CNN. - Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні".

Кірбі також сказав, що, на його думку, рішення про відправку танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.

Коментар Джо Байдена про те, що США наразі не планують поставляти Києву винущувачі F-16 пролунав через день після того, як лідер Німеччини також виключив відправку літаків.

Водночас Польща і Франція заявили, що вони готові про це подумати.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключив, що його країна може поставити Україні винищувачі F-16, якщо це рішення буде прийнято в координації з іншими країнами НАТО. Так було у разі ухвалення рішень про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot та створення міжнародної коаліції щодо відправлення ЗСУ танків Leorard.

"Так само як було кілька місяців тому з літаками МіГ-29, так само будь-яка інша авіаційна допомога узгоджуватиметься, реалізовуватиметься і, можливо, передаватиметься спільно з іншими країнами НАТО. Ми будемо тут діяти у повній координації", - заявив Моравецький.

Глава офісу президента України назвав таку позицію Польщі позитивним сигналом. "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО", - написав Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Питання постачання Україні бойової авіації у понеділок також прокоментував президент Франції. На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Макрон заявив: "Нічого не виключається в принципі". Тим часом, помічник міністра оборони Франції Себастьян Лекорню сказав в інтерв'ю виданню Politico, що Париж розглядає прохання Києва почати навчання українських льотчиків на французьких винищувачах.

Про те, що західні винищувачі є наступною великою метою України після поставок наступальних танків, говорили президент Володимир Зеленський, глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков.

Київ прагне отримати сучасні винищувачі - F-16 або F-15 ВПС США або їхні європейські аналоги - німецькі Tornado або шведські Gripen - на заміну своєму парку літаків радянських часів.