Євробачення-2023 показало гасло і логотип: там будуть українські кольори
- Деніел Росні
- BBC
Цього року пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Ліверпулі під гаслом "Об'єднані в музиці", на логотипі конкурсу зображені серця у національних кольорах України і Британії, які б'ються в унісон.
BBC заявила, що лого уособлює саме походження конкурсу, який створили спочатку як експеримент телемовлення, щоб об'єднати Європу.
Цього року захід відбудеться у Великій Британії, адже проводити його в Україні, яка стала переможницею Євробачення 2022 року, занадто небезпечно.
У логотипі конкурсу використали кольори прапорів обох країн.
Офіційна церемонія передачі конкурсу відбудеться у Залі Святого Георгія в центрі Ліверпуля у вівторок о 19:00 GMT.
Більшість країн-учасниць також дізнаються, у якому півфіналі вони братимуть участь. Жеребкування допоможуть провести місцеві школярі, а також представники української громади, які оселилися в Ліверпулі після початку війни.
Згідно з новими правилами, у двох півфіналах, які відбудуться 9 і 11 травня, публіка з 31 учасника обере 20, які змагатимуться у фіналі 13 травня.
Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія автоматично потрапляють у фінал через те, що їхні мовники платять за участь. Україна також вийде одразу фінал як переможниця минулорічного конкурсу.
Під час жеребкування у вівторок мер італійського Турина, який проводив конкурс минулого року, передасть "ключі" від Євробачення, а також офіційні символи конкурсу.
Україну на цьогорічному конкурсі представить дует TVORCHI, гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. TVORCHI випустили чотири студійні альбоми.
Хто платить за Євробачення?
Міська рада Ліверпуля та об'єднана адміністрація регіону Ліверпуля виділить близько 4 млн фунтів стерлінгів на проведення заходів за межами арени.
Заходи конкурсу відбуватимуться по всьому Ліверпулю, зокрема буде розбито фан-парк із великими екранами для тих, хто не зможе придбати квитки на дев'ять шоу (включаючи репетиції) протягом тижня Євробачення.
Основна частка бюджету найпопулярнішої у світі музичної події, від 8 до 17 млн фунтів стерлінгів, припадає на BBC, яка відповідатиме за трансляцію конкурсу.
Країни-учасниці через своїх національних мовників також сплачують вступний внесок.