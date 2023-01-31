Євробачення-2023 показало гасло і логотип: там будуть українські кольори

Деніел Росні

BBC

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україну на конкурсі цього року представить гурт Tvorchi

Цього року пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Ліверпулі під гаслом "Об'єднані в музиці", на логотипі конкурсу зображені серця у національних кольорах України і Британії, які б'ються в унісон.

BBC заявила, що лого уособлює саме походження конкурсу, який створили спочатку як експеримент телемовлення, щоб об'єднати Європу.

Цього року захід відбудеться у Великій Британії, адже проводити його в Україні, яка стала переможницею Євробачення 2022 року, занадто небезпечно.

У логотипі конкурсу використали кольори прапорів обох країн.

Підпис до фото, Шрифт, який використовується в логотипі Євробачення, називається Penny Lane - відсилка до "Бітлз" і багатої музичної спадщини Ліверпуля

Офіційна церемонія передачі конкурсу відбудеться у Залі Святого Георгія в центрі Ліверпуля у вівторок о 19:00 GMT.

Більшість країн-учасниць також дізнаються, у якому півфіналі вони братимуть участь. Жеребкування допоможуть провести місцеві школярі, а також представники української громади, які оселилися в Ліверпулі після початку війни.

Згідно з новими правилами, у двох півфіналах, які відбудуться 9 і 11 травня, публіка з 31 учасника обере 20, які змагатимуться у фіналі 13 травня.

Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія автоматично потрапляють у фінал через те, що їхні мовники платять за участь. Україна також вийде одразу фінал як переможниця минулорічного конкурсу.

Під час жеребкування у вівторок мер італійського Турина, який проводив конкурс минулого року, передасть "ключі" від Євробачення, а також офіційні символи конкурсу.

Україну на цьогорічному конкурсі представить дует TVORCHI, гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. TVORCHI випустили чотири студійні альбоми.

Хто платить за Євробачення?

Міська рада Ліверпуля та об'єднана адміністрація регіону Ліверпуля виділить близько 4 млн фунтів стерлінгів на проведення заходів за межами арени.

Заходи конкурсу відбуватимуться по всьому Ліверпулю, зокрема буде розбито фан-парк із великими екранами для тих, хто не зможе придбати квитки на дев'ять шоу (включаючи репетиції) протягом тижня Євробачення.

Основна частка бюджету найпопулярнішої у світі музичної події, від 8 до 17 млн фунтів стерлінгів, припадає на BBC, яка відповідатиме за трансляцію конкурсу.

Країни-учасниці через своїх національних мовників також сплачують вступний внесок.

Автор фото, James_Stack Підпис до фото, Банер з логотипом Євробачення-2023 на будівлі Зали Святого Георгія в Ліверпулі