Росія готується до нового наступу в Україні: що на це вказує

54 хвилин(и) тому

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Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до нового наступу в Україні, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів, а російський президент Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі щодо України.

А секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна потужно готується до можливого нового наступу Росії.

Мобілізація і збільшення озброєнь

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна спровокована Путіним", - заявив Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

За його словами, наразі спостерігається подальша підготовка Росії до наступу. Про це може свідчити подальша мобілізація і активне нарощення кількості озброєння та боєприпасів.

Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати до 200 тисяч людей і продовжує купувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними режимами, такими як Іран та КНДР.

Про очікуваний наступ каже і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, російські війська посилюють угруповання на Донбасі. Тимочко вважає, що російським військам доведеться розпочати наступ через зростання внутрішнього тиску.

Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські сили створюють умови для початку наступу на Луганщині найближчими місяцями.

Передумови нового наступу створюються і в російському інформаційному просторі. На це вказують російські воєнкори.

Україна готується

Воночас секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов запевнив, що Україна знає про можливий новий наступ Росії і готується до нього.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", - сказав секретар РНБО в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що Росія призвала 300 тисяч людей, з яких 150 тисяч вже відправили на фронт, а ще 150 тисяч зараз готуються на різних полігонах РФ та Білорусі.

Також Росія не може сама виготовляти достатньо високоточних ракет для обстрілу, тому звертається до своїх союзників. Данілов уточнив, що наразі російські війська обстрілюють Україну ракетами радянського та російського виробництва.

24 лютого було набагато складніше, переконаний секретар РНБО, адже тоді Україна опинилася сам на сам з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Наразі ситуація інакша, додав Олексій Данілов.

Вернути Крим до літа

Кирило Буданов, який очолює головного управління розвідки міністерства оборони України, вважає, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях.

Водночас відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним. В інтерв'ю Washington Post Буданов назвав такі дії наміром РФ відволікти і розділити сили оборони.

Буданов також підтвердив, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".