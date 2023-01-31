Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні заборонених мін. Реакція влади і правозахисників

1 година тому

Автор фото, Human Rights Watch Підпис до фото, Залишки касет 1988 року виробництва знайдені фахівцями Human Rights Watch в Ізюмі у жовтні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну розслідувати факти ймовірного використання її військовими тисяч протипіхотних мін, що заборонено міжнародною конвенцією.

Організація зафіксувала численні випадки, коли ракети, що містили протипіхотні міни ПФМ, випускали по окупованих Росією територіях поблизу російських військових об'єктів. Йдеться про Ізюм та його околиці на Харківщині.

Протипіхотні міни у багатьох регіонах України застосовують російські військові, зазначили у HRW.

У міноборони України правозахисникам HRW відповіли, що українська влада дотримується міжнародних зобов'язань, але не може коментувати типи зброї, які застосовує "до закінчення війни".

Українські правозахисники переконані, що оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України та вплине на зусилля держави щодо отримання західної зброї.

МЗС України вже відреагувало на звіт.

"Україна взяла до відома звіт міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (HRW), який буде належним чином проаналізований причетними установами України", - йдеться у заяві МЗС.

Міни в окупованому Ізюмі

Human Rights Watch зафіксувала використання мін ПФМ у дев'яти різних районах міста Ізюм та навколо нього.

"Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюма, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку", - стверджує Стів Гус, директор відділу озброєнь Human Rights Watch.

Автор фото, Human Rights Watch

Він підкреслив, що протипіхотні міни постійно використовує Росія у війні з Україною, але це, на думку Гуса, "не виправдовує використання Україною забороненої зброї".

Російська армія захопила Ізюм та прилеглі райони ще до 1 квітня та зберігали повний контроль до початку вересня, коли ЗСУ розпочали контрнаступ. Під час окупації російські військові безпідставно допитували та катували людей, а в деяких випадках викрадали та вбивали цивільних.

Що таке протипіхотна міна

Міни ПФМ, які також називають "пелюстками" або "метеликами", - це невеликі пластикові фугасні міни, які після обстрілу падають на землю, але вибухають тоді, коли на корпус міни чиниться тиск, наприклад, коли на неї хтось наступає.

Деякі міни ПФМ можуть самоліквідуватися, вибухаючи випадковим чином через 40 годин після застосування. Протипіхотні міни вибухають від присутності, близькості або контакту з людиною і можуть вбивати та калічити людей ще тривалий час після закінчення війни.

Хоча більшість типів протипіхотних мін встановлюють вручну, застосовані в Ізюмі та біля нього протипіхотні міни ПФМ розкидають лише за допомогою ракетних та артилерійських установок та авіацією.

Застосування протипіхотних мін порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки вони не можуть відрізняти цивільне населення від учасників бойових дій.

Постраждалі цивільні

Human Rights Watch побувала в Ізюмському районі наприкінці вересня - на початку жовтня. Вони опитали свідків використання наземних мін, постраждалих від наземних мін, рятувальників, лікарів та саперів.

Також правозахисники знайшли 11 постраждалих від застосування таких мін цивільних.

Автор фото, Human Rights Watch Підпис до фото, Мешканець, який втратив нижню частину ноги, наступивши на протипіхотну міну ПФМ біля свого будинку

Медики розповіли, що допомогли приблизно 50 цивільним, у тому числі п'ятьом дітям, які, швидше за все, отримали поранення від вибухів протипіхотних мін у цьому регіоні під час або після російської окупації.

Близько половини поранень становили ампутації стопи або гомілки - саме такі травми часто отримують від вибуху мін ПФМ.

Один з українських саперів сказав про міни ПФМ, що "вони всюди" в районі Ізюма. За оцінками саперів, очищення території від нерозірваних боєприпасів може зайняти кілька десятиліть.

Звідки і хто стріляв

Райони, у яких правозахисники знайшли протипіхотні міни, розташовані поруч з позиціями російських військових. Тому Human Rights Watch припускають, що саме ці позиції були ціллю.

Протягом російської окупації Ізюма українські війська контролювали територію під містом і мала можливість обстрілювати Ізюм з "Ураганів" суббоєприпасами та мінами ПФМ, твердять в HRW. Ракети системи "Ураган" мають дальність польоту від 10 до 35 км.

HRW наголошує, що російська армія контролювала територію навколо Ізюма протягом усієї окупації, але малоймовірно, щоби Росія п'ять місяців застосовувала протипіхотні міни проти власних військових на території, яку вона сподівалася контролювати завжди.

Реакція української влади

У листопаді Human Rights Watch звернулася до міноборони, МЗС та офісу президента з низкою питань щодо використання протипіхотних мін ПФМ в Ізюмі та поблизу нього.

Організація цитує відповідь міноборони України про те, що військові дотримуються своїх міжнародних зобов'язань, зокрема щодо заборони застосування будь-яких протипіхотних мін.

Заступник міністра оборони Олександр Поліщук наголосив, що українська влада не може коментувати типи зброї, які застосовує Україна "до закінчення війни, відновлення нашого суверенітету та територіальної цілісності".

"Застосування будь-яких протипіхотних мін є незаконним. Україна повинна провести ретельне розслідування того, що сталося, і переконатися, що її збройні сили їх не застосовують", - каже Стів Гус з Human Rights Watch. Також Україна має допомогти усім цивільним, які постраждали від цих мін.

Щодо Росії, то Human Rights Watch заявляє, що РФ має припинити застосовувати протипіхотні міни, розслідувати їхнє використання своїми солдатами та приєднатися до Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Вже після виходу звіту на нього відреагувало МЗС України.

"Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст.51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу", - повідомили дипломати.

Там назвали важливими міжнародні акти, які забороняють "такий негуманний тип зброї, як протипіхотні міни".

"Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле", - йдеться у заяві.

Там нагадали, що Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3.

"Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 "Медальйон", - наполягають дипломати.

МЗС висловило сподівання на подальшу співпрацю з такими міжнародними неурядовими організаціями, як HRW.

"Розраховуємо також, що HRW активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль із надання допомоги нашій державі в сфері протимінної діяльності", - додали в МЗС.

Автор фото, Human Rights Watch

Реакція правозахисників

Українські правозахисники обурені публікацією доповіді, яка, на їх думку, "фактично підтримує нашого ворога".

У спільній заяві Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини йдеться про їх спроби зупинити цю публікацію і вивчити дане питання разом з представниками міноборони. Але ці зусилля не увінчалися успіхом.

"Незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї", - йдеться у заяві правозахисників.

Українські правозахисники наголошують, що такі звіти "підживлюють російську пропаганду" та підривають підтримку військової допомоги Україні.

"Ми переконані, що в ситуації, коли Україна є об'єктом агресії значно більш могутньої у військовому відношенні держави, публікація такої доповіді принесе велику шкоду, значно більшу, ніж користь від отримання результатів дослідження", - йдеться у заяві правозахисників з України.

Заборона використання ПФН

Конвенція про заборону протипіхотних мін 1997 року категорично забороняє застосування протипіхотних мін і вимагає знищення їхніх запасів, розмінування територій та надання допомоги постраждалим.

Україна підписала та ратифікувала Конвенцію про заборону протипіхотних мін. Росія не приєдналася до Конвенції, але все одно порушує міжнародне право, використовуючи протипіхотні міни, зважаючи на їхню невибіркову дію.

Після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала значні запаси протипіхотних мін. За словами українських посадовців, наразі на складах в Україні залишилися лише протипіхотні міни ПФМ у 220-мм ракетах 9М27К3.

Human Rights Watch раніше вже документально підтверджувала використання протипіхотних мін в Україні у 2014 та 2015 роках бойовиками, яких підтримувала Росія.