Мобілізація в Україні. Меру Броварів і всьому виконкому вручили повістки

8 хвилин(и) тому

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У Броварах під час засідання виконавчого комітету міської ради меру міста Ігорю Сапожку та іншим присутнім чоловікам вручили повістки до військкомату.

Цю інформацію підтвердив особисто мер міста.

Загалом представник центру комплектування, як тепер називаються військкомати, вручив повістки дев'ятьом чоловікам.

Тепер вони мають прийти до військкомату уточнити облікові дані та пройти медкомісію.

Ігор Сапожко в коментарі розповів, що працівники міської ради вже проходили медкомісію, але їх знову запросили на звірення обліку військової служби.

Після отримання повістки потрібно упродовж 48 годин прийти в центр комплектування. При собі треба мати документи, які посвідчують особу.

Згодом він написав, що вже побував у військкоматі і закликав інших чоловіків слідувати такому прикладу. "Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож наказ наших військових виконав", - написав він в офіційному каналі в телеграм.

В останній місяць суттєво посилилась робота військкоматів з громадянами. Повістки для відвідування центрів комплектації та уточнення своїх даних і проходження медкомісії роздають навіть на транспорті та в громадських місцях.

Зміни у військовому призові

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які ввели через повномасштабне військове вторгнення Росії.

З початку року уряд затвердив нові правила військового обліку громадян.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у постанові №1487 "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

У ньому детально прописані механізми взяття на облік громадян України, що підлягають службі в Збройних силах. Це робиться з метою "визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення", зазначає уряд в документі.

На військовий облік мають ставати чоловіки з 16 років і жінки, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, йдеться в порядку.

Одне з основних нововведень цього порядку - це можливість використання порталу державних послуг "Дія" для військового обліку. Наприклад, при зміні місця проживання військовозобов'язаний повинен вказати це і стати на облік в найближчому військкоматі (територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки).

Проте ця електронна система запрацює не скоро.

Заборона на виїзд жінкам

Також уряд змінив правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок.

Йдеться про держслужбовців, чиновників та депутатів різного рівня. Ці люди мають право перетинати державний кордон лише під час службового відрядження.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка розповів про подальшу мобілізацію.

За його словами, військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Ухилення і відповідальність

За ухиляння від мобілізації в Україні передбачено кримінальне покарання.

16 січня вперше в Україні суд призначив чоловіку реальний термін ув'язнення за ухилення від мобілізації.

Йдеться про військовозобов'язаного, який отримав повістку, але проігнорував її. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації і призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.