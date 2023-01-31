Італійку зв'язали просто в літаку. Вона "билася і плювалася"

Меріл Себастіан

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Адвокат жінки каже, що вона не винна

Екіпаж індійської авіакомпанії під час рейсу прив'язав пасажирку до крісла після того, як вона нібито вдарила одного співробітника і плюнула в іншого.

Жінку, яка летіла рейсом Vistara з Абу-Дабі, арештували у Мумбаї в понеділок, а пізніше випустили під заставу.

Її адвокат спростував звинувачення, заявивши, що це неправда.

Але компанія Vistara каже, що її співробітникам довелося вгамовувати жінку через те, що вона "продовжувала поводитися неконтрольовано і агресивно".

Як повідомляє газета Times of India, співробітник авіакомпанії зазначив у скарзі, що пасажирка вдарила йог і плюнула на його колегу.

Як зазначено у скарзі, член екіпажу намагався зупинити жінку, коли вона намагалася пересісти з економкласу в бізнес-клас.

У скарзі також звинувачують жінку у тому, що вона "знімала з себе одяг і смітила в літаку".

У заяві Vistara йдеться, що капітан рейсу "видав попереджувальну картку, а потім ухвалив рішення зв'язати пасажирку" через її поведінку.

Адвокат жінки Прабхакар Тріпаті сказав BBC, що їй було "некомфортно" на відведеному їй місці, і вона "попросила перевести її на вільне місце", що викликало суперечки з екіпажем. Він сказав, що їй також нібито не дозволили користуватися туалетом через турбулентність.

"Пізніше їй дозволили піти в туалет, але після повернення її зв'язали", - розповів Тріпаті. Він також спростував повідомлення ЗМІ, які цитували поліцейських про те, що жінка була п'яна.

Високопосадовий представник поліції Мумбаї сказав журналістам, що жінку "притягнули до суду за погану поведінку".

"Ми надіслали їй повідомлення та доставили до суду, після чого її відпустили", - сказав Дікшіт Гедам, заступник комісара поліції.

Перевірка неналежної поведінки авіапасажирів посилилася в Індії після того, як у січні чоловіка заарештували за те, що він нібито помочився на пасажирку. Цей інцидент викликав критику того, як авіакомпанія Air India розбиралася з інцидентом.

Відтоді було зареєстровано кілька випадків неконтрольованої поведінки на борту інших індійських рейсів.