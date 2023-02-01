США дадуть Україні ракети дальністю до 150 км - Reuters

1 лютого 2023

Автор фото, SAAB

Сполучені Штати найближчим часом мають намір передати Україні ракети дальністю до 150 км.

Про це повідомило Reuters із посиланням на американських чиновників. Агентство зазначає, що про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня.

Нові боєприпаси GLSDB потенційно дозволили б Збройним силам України завдавати ударів по об'єктах в тилу російських військ.

Водночас, зазначає Reuters, США відхилили запити Києва на ракети ATACMS дальністю до 300 км.

Україна давно просить у США та союзників високоточні ракети ATACMS.

Досі західні союзники відмовлялися передавати таку зброю, за неофіційною інформацією, через побоювання, що Україна почне обстрілювати цілі в глибині російської території, а це може призвести до подальшої ескалації війни.

Що відомо про GLSDB?

Високоточні боєприпаси GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) є самонавідними ракетами американсько-шведської розробки.

Їх можна запускати з ракетних систем, які вже є в України - це M270 та HIMARS.

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І вони можуть вражати цілі, що рухаються, на відстані багатьох десятків кілометрів.

Досі американці та інші союзники постачали українській армії ракети з максимальною дальністю понад 80 кілометрів - це також були ракети до установок HIMARS.

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) масою 130 кілограмів з ракетним двигуном M26, повідомляє Мілітарний.

Крила GBU-39 розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Зазначається, що двигун М26 доступний, а виробництво авіабомби GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за одиницю, що робить GLSDB відносно недорогою зброєю, а її основні компоненти - легкодоступними для виробництва.

Що ще в пакеті допомоги?

Очікується, що новий пакет військової допомоги США включатиме ще допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакета на суму 1,725 мільярда доларів надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Автор фото, ВВС

Кошти USAI витратять на закупівлю GLSDB.

"Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, й допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - пише видання.

Останній пакет військової допомоги США Україні виділили 25 січня.

У його межах українська сторона уперше отримає 31 американський танк M1 Abrams, а також супутнє обладнання й техніку для їхнього обслуговування.

Усього США передали Україні вже тридцять пакетів військової допомоги.