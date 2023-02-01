Данілов: Росія стягує все можливе, головні бої ще попереду

1 лютого 2023

Автор фото, ВВС

Україна готується до ескалації з боку Росії у найближчі тижні, переконаний секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Росія готується до максимальної ескалації. Вона стягує все можливе, проводить навчання і тренування", - сказав він в інтерв'ю Sky News.

За словами Данілова, українська влада не виключає жодного сценарію розвитку подій у найближчі два-три тижні.

На підготовку Росії до нового наступу в Україні вказують й західні, й українські та російські джерела.

Військово-політичне командування України попереджає про це з грудня. А генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів.

Головні бої - попереду

Секретар РНБО не виключив, що Володимир Путін спробує здійснити ще одну атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого минулого року - можливо, навіть приурочивши її до річниці вторгнення.

Він переконаний, що головні бої ще попереду.

"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", - сказав Данілов.

Секретар РНБО припускає, що участь у новому масштабному наступі РФ братиме приблизно половина з понад 320 тисяч мобілізованих російських солдатів. І частина з них вже перекинута в Україну.

Підтримка заходу

Данілов запевнив, що українські військові готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій і цього разу мають значно більшу підтримку від західних партнерів, ніж 12 місяців тому.

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу", - сказав Данілов.

Зокрема, напередодні агентство Reuters із посиланням на американських чиновників повідомило, що США найближчим часом мають намір передати Україні ракети дальністю до 150 км.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляло, що новий наступ Росії може розпочатися в лютому-березні. Це нібито має статися до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.