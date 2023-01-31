Власника папуги оштрафували на 90 тисяч доларів. Що накоїв птах?

Керрі Аллен

Служба моніторингу BBC

1 година тому

Автор фото, TVBS Підпис до фото, Незрозуміло, чи папуга зазнав евтаназії

Чоловіка з Тайваню засудили до двох місяців тюремного ув'язнення та оштрафували на 3,04 мільйона нових тайванських доларів (91 350 доларів США) після того, як його домашній папуга спричинив травму лікаря.

За даними Центрального інформаційного агентства Тайваню, доктор Лін вивихнув тазостегновий суглоб і зламав таз після падіння, спричиненого птахом.

Він сів йому на спину й налякало його, махаючи крилами.

Під час судового засідання з'ясувалося, що власник випустив свого папугу на вулицю політати разом із іншим ара поблизу того місця, де бігав доктор Лін.

Доктор Лін подав до суду на власника ара на прізвище Хуанг, за травму з необережності, а також подав цивільний позов про компенсацію за фінансові втрати.

Він розповів у суді, що був госпіталізований протягом тижня через отримані травми і не міг працювати понад пів року, бо потребував шість місяців відновлення, зокрема три місяці спеціалізованого догляду.

Його адвокат розповів TVBS News, що доктор Лін працює пластичним хірургом, і його робота передбачає "тривале стояння для виконання операції", тому травма призвела до значних фінансових втрат.

"Тепер він може ходити, але якщо він довго стоїть, досі відчувається оніміння", - сказав адвокат.

Представник адміністративного відділу окружного суду Тайваню повідомив ЗМІ, що ця справа є "рідкісною" і не схожа на будь-яку з тих, які розглядалися в цивільних судах за останнє десятиліття.

Суд постановив, що падіння доктора Ліна сталося через недбалість Хуанга. Як повідомляє Liberty Times, суддя сказав, що розмір ара - 40 см у висоту з розмахом крил 60 см - означає, що Хуанг був власником великої тварини і повинен був вжити "захисних заходів".

Центральне інформаційне агентство повідомило, що тюремне ув'язнення призначено "за звинуваченням у нанесенні ненавмисних тілесних ушкоджень".

Хуанг сказав, що поважає рішення суду, але має намір подати апеляцію, стверджуючи, що ара не агресивні і що компенсація "занадто висока".

Доля ара залишається неясною.