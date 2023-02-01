"Україна заслуговує на вступ до НАТО" - новий лідер Чехії Петр Павел

Роб Кемерон

BBC News, Прага

37 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Новообраний президент Чехії був головою військового комітету НАТО в 2015-2018 роках

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив ВВС, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО "щойно закінчиться війна".

Павел, генерал НАТО у відставці, сказав, що Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до західного альянсу після закінчення конфлікту.

У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ після обрання генерал Павел рішуче захистив військову підтримку Заходу для Києва і заявив, що не має бути "практично жодних обмежень" щодо того, що союзники мають надавати Україні.

Під час виступу в Грзанському палаці у Празі він сказав, що для нього відправка західних винищувачів, таких як F-16, "не табу", але він не впевнений, що їх можуть надати у прийнятні для Києва терміни.

Президент США Джо Байден виключив відправку F-16 цього тижня, хоча президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це питання залишається відкритим.

"Я пишаюся тим, що моя країна одна з перших надала Україні значну військову допомогу", - сказав Павел BBC.

Чехія була першою західною країною, яка відправила до Києва танки та бойові машини піхоти радянського виробництва Т-72 і БМП-1 у рамках серії поставок важкого озброєння, яка почалася ще в березні 2022 року.

Майже рік по тому, після довгих вагань, країни, включно з Британією, США та Німеччиною, почали відповідати на неодноразові заклики Києва надіслати сучасні танки західного виробництва, такі як Leopard-2, Challenger-2 і M1 Abrams.

"Напевно, мало хто міг собі уявити, що західні країни захочуть надати Україні сучасні основні бойові танки або далекобійну артилерію чи зенітні системи", - додав він.

Тепер, за його словами, це стало реальністю.

"Але водночас ми бачимо, що цього все ще недостатньо", щоб протистояти значним ресурсам Росії в людях і техніці, додав він.

Він сказав, що розуміє розчарування Києва швидкістю поставок, особливо західних танків, які були спеціально розроблені для пробивання дірок - у прямому та переносному значенні - у радянських бронетанкових формуваннях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Країни Заходу нарешті погодилися надати Україні сучасні танки, яких до цього в неї не було

Україна попросила 300 таких танків і каже, що Захід наразі пообіцяв надіслати принаймні 120. Але генерал Павел каже, що сподівається, що темпи пришвидшаться, особливо якщо Росія почне очікуваний весняний наступ.

Новообраний президент відкинув точку зору, яка давно поширюється в деяких європейських столицях, особливо в Берліні, про те, що такі поставки можна розглядати як "ескалацію".

Росія попереджає, що збільшення поставок західної зброї призведе до того, що країни НАТО дедалі більше будуть безпосередньо втягнуті в конфлікт.

"У нас немає альтернативи, - сказав він. - Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вони, швидше за все, програють цю війну. А якщо програють - програємо ми всі".

Президент Павел також сказав, що він та інші європейські лідери мають пояснити своєму скептично налаштованому, а в багатьох випадках наляканому населенню, сенс допомоги Україні.

"Наші міста не руйнують російська артилерія та ракети. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не підтримаємо Україну в успішному завершенні цього конфлікту", - сказав він.

І він також відкинув заяви - зокрема свого суперника на виборах, колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша - про те, що він закриває двері для дипломатії.

"Якщо є хоч найменший шанс на мирні переговори, давайте це підтримаємо. Але жодних ознак цього з російського боку немає", - сказав Павел.

"Варто зазначити, що кінець війни повністю в руках Росії. Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, й війна закінчиться", - сказав він.

І після її завершення він бачить чітке місце для України в НАТО, сказав він BBC.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", - додав Павел.

Включно з НАТО?

"Я вважаю, що вони дійсно на це заслуговують", - заявив він.