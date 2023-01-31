США не постачатимуть винищувачі F-16. Ліверпуль готується до Євробачення. Теленовини ВВС

У випуску 31 січня:

  • Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.
  • Чи зменшиться підтримка США? Журналіст Голосу Америки Михайло Комадовський.
  • Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги.
  • Росія готується до нового наступу - експерти американського Інституту вивчення війни.
  • Чи достатньо в Росії кількості військових? Військовий експерт Михайло Самусь.
  • Як найманці ЧВК "Вагнер"воюють в Україні. Репортаж
  • Які укриття користуються найбільшим попитом в Україні і у скільки вони обходяться?
  • У Ліверпулі відбувається Церемонія передавання ключів та жеребкування учасників півфіналів Євробачення 2023.

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