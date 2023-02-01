Обшуки у Коломойського. Новий президент Чехії виступає за Україну в НАТО. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 1 лютого:

СБУ провела обшуки в українського олігарха Ігоря Коломойського.

ЗМІ повідомили про обшуки у депутата від ОПЗЖ та Вадима Столара і екс-очільника МВС Арсена Авакова.

Яке значення можуть мати ці обшуки?Аналізує політолог Володимир Фесенко.

Влада Ізраїлю вперше заявила про можливість надання системи ППО "Залізний купол".

Україна готується до ескалації з боку Росії у найближчі тижні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Військовий експерт Петро Черник про новий можливий наступ Росії в лютому-березні.

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив ВВС, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО "щойно закінчиться війна".

Поліцейські проводять обшуки в організаторів "столичних вечірок", кадри з яких викликали резонанс у соцмережах.

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