Обшуки у Коломойського. Новий президент Чехії виступає за Україну в НАТО. Теленовини ВВС

У випуску 1 лютого:

  • СБУ провела обшуки в українського олігарха Ігоря Коломойського.
  • ЗМІ повідомили про обшуки у депутата від ОПЗЖ та Вадима Столара і екс-очільника МВС Арсена Авакова.
  • Яке значення можуть мати ці обшуки?Аналізує політолог Володимир Фесенко.
  • Влада Ізраїлю вперше заявила про можливість надання системи ППО "Залізний купол".
  • Україна готується до ескалації з боку Росії у найближчі тижні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
  • Військовий експерт Петро Черник про новий можливий наступ Росії в лютому-березні.
  • Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив ВВС, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО "щойно закінчиться війна".
  • Поліцейські проводять обшуки в організаторів "столичних вечірок", кадри з яких викликали резонанс у соцмережах.

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