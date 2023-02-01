Обшуки у Коломойського. Новий президент Чехії виступає за Україну в НАТО. Теленовини ВВС
У випуску 1 лютого:
- СБУ провела обшуки в українського олігарха Ігоря Коломойського.
- ЗМІ повідомили про обшуки у депутата від ОПЗЖ та Вадима Столара і екс-очільника МВС Арсена Авакова.
- Яке значення можуть мати ці обшуки?Аналізує політолог Володимир Фесенко.
- Влада Ізраїлю вперше заявила про можливість надання системи ППО "Залізний купол".
- Україна готується до ескалації з боку Росії у найближчі тижні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Військовий експерт Петро Черник про новий можливий наступ Росії в лютому-березні.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив ВВС, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО "щойно закінчиться війна".
- Поліцейські проводять обшуки в організаторів "столичних вечірок", кадри з яких викликали резонанс у соцмережах.
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