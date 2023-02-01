"Як голку в копиці сіна". В Австралії знайшли загублену радіоактивну капсулу

1 лютого 2023

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пристрій розміром з горошину став об'єктом пошуків на маршруті у 1400 км

Влада Австралії знайшла крихітну радіоактивну капсулу, яка зникла минулого тижня.

Екстрені служби "буквально знайшли голку в копиці сіна", повідомили чиновники. Масштабні пошуки розпочали після того, як капсулу втратили під час транспортування маршрутом довжиною 1 400 км.

Гірничодобувний гігант Rio Tinto вибачився за втрату капсули, яка могла становити серйозну небезпеку, якщо з ним поводитися необережно.

Автор фото, GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA

Капсула діаметром 6 мм і довжиною 8 мм містить невелику кількість цезію-137, який може спричинити пошкодження шкіри, опіки або променеву хворобу.

Під час операції екстрена служба використовувала спеціальне обладнання, зокрема детектори радіації.

Пристрій використовували на шахті у віддаленому регіоні Кімберлі. Раніше Rio Tinto пообіцяла розпочати розслідування того, що сталося.

Зона пошуку втраченої капсули була величезною.

Вважають, що капсула могла зникнути два тижні тому.

Вона є частиною пристрою, що вимірює густину, який використовують у гірничодобувній промисловості. Він був на шахті Gudai-Darri компанії Rio Tinto у віддаленому регіоні Австралії Кімберлі.

Датчик перевозила субпідрядна компанія, яка забрала його з шахти 12 січня, щоб перемістити на сховище в північно-східному передмісті Перта.

Коли його розпакували для перевірки 25 січня, виявили, що датчик розбитий на частини, а радіоактивна капсула зникла. Також не було одного з чотирьох болтів і гвинтів.

Влада заявила, що вібрація під час транспортування могла спричинити ослаблення болтів, що дозволило капсулі випасти через щілини в корпусі та вантажівці.

Відновлення репутації

Цей інцидент стався в той час, коли Rio Tinto намагається відновити свою репутацію в Австралії.

У 2020 році Rio Tinto підірвала стародавні кам'яні укриття в ущелині Джуукан у Західній Австралії, щоб розширити шахту з видобутку залізної руди. Це спричинило гучні протести, які призвели до відставки кількох вищих керівників компанії.

А минулого року парламентське розслідування виявило, що на гірничодобувних підприємствах Австралії були поширені сексуальні домагання. До цього внутрішня перевірка в Rio Tinto виявила, що понад 20 жінок повідомили про фактичне зґвалтування або спробу сексуального насильства протягом п'яти років.