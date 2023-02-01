Коломойського та Авакова обшукали. Що відомо про справи щодо них і "весняні посадки"

1 година тому

Автор фото, ВВС

Служба безпеки України провела обшуки в українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це ВВС News Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Цю інформацію згодом оприлюднив голова фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давід Арахамія.

ВВС також отримала фото Коломойського за місцем проведення слідчих дій. Згодом СБУ оприлюднила пресреліз щодо обшуків з фотографіями, на яких, скоріше за все, зображений обшук у Коломойського. Проте на фото заблюрене обличчя.

За повідомленням слідчих, розслідування щодо Коломойського стосується махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухиляння від сплати податків.

Автор фото, СБУ

Також українські ЗМІ повідомили про обшуки у депутата від ОПЗЖ та бізнесмена-забудовника Вадима Столара і ексочільника МВС Арсена Авакова. Цю інформацію також підтвердив пан Арахамія.

Анастасія Зануда, бізнес-кореспондент ВВС News Україна

Це не перший обшук у Ігоря Коломойського - попередній був у вересні 2022 року. Це сталося невдовзі після того, як влітку минулого року САП очолив Олександр Клименко. Тоді детективи вилучили документи та електронні носії.

Той обшук у Коломойського відбувся через пару тижнів після оголошення підозр 8 особам щодо заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,3 млрд грн.

Ці підозри отримали колишній голова правління "Укрнафти" та ще низка представників компанії.

Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2019 році Ігор Коломойський заявляв, що на Донбасі воюють "українці з українцями", а Росія підтримує одну частину з них

Тоді НАБУ повідомляло, що слідство встановило низку епізодів, за якими ПАТ "Укрнафта" укладала та проплачувала договори по купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів, які виявлялися фіктивними, а кошти виводили на офшорні рахунки.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, були пов'язані з компаніями групи "Приват", яку контролюють Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

Вони також контролювали близько 40% "Укрнафти", найбільшої нафтовидобувної компанії України. Водночас контрольний пакет належав державі в особі НАК "Нафтогаз", а решта - міноритарним акціонерам.

Конфлікт між акціонерами став основою ще однієї тривалої судової суперечки між "Нафтогазом" та "Укрнафтою" про стягнення понад 9 млрд кубів газу та усіх доходів, які НАК "Нафтогаз" отримала або могла отримати від продажу цього обсягу природного газу.

Цей газ "Укрнафта" видобула у 2007-2013 роках. Чергова спроба владнати суперечку була буквально у переддень великої війни, коли на зборах акціонерів могли укласти угоду про розподіл активів між власниками. Проте цього так і не сталося.

Схожа ситуація і з "Укртатнафтою", - тільки там розподіл акцій є "дзеркальним" до "Укрнафти". В "Укртатнафті" Коломойський з Боголюбовим володіють близько 60%, а решта належать "Нафтогазу". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні був зруйнований російським ракетним обстрілом.

Автор фото, Getty Images

7 листопада 2022 року ці дві компанії (разом із ще трьома) були націоналізовані, а акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" передані у власність держави в особі міноборони.

Основою рішення про націоналізацію компаній стали закон і наказ Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Як заявив президент Зеленський, це було зроблено, щоб "Укрнафта", яке є нафто- і газовидобувною компанією, 24/7 працювала на потреби оборони".

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Сам Ігор Коломойський в коментарі Lb.ua заявив: "Жодних коментарів та оцінок до кінця війни".

Варто також нагадати про численні судові справи - як в Україні, так і за її межами - після націоналізації ПриватБанку, який також входив до бізнес-імперії Ігоря Коломойського.

Ключовим у всіх цих справах довкола компаній та підприємств, власником чи співвласником яких був чи є Ігор Коломойський, є те, що підозри в Україні поки що йому ніхто не оголошував.

"Анонсовані весняні посадки"

Офіційно українські правоохоронні органи поки не прокоментували обшуки у названих осіб.

При цьому голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що інформуватиме громадськість "про анонсовані весняні посадки".

Він підтвердив обшуки у Коломойського, Авакова та Столара. Також, за інформацією Арахамії, обшуки відбулися у податковій, звільнили весь керівний склад митниці та вручили підозри високопосадовцям міністерства оборони.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - написав Арахамія в телеграмі.

Зменшення впливу олігархів

Десятиліттями українські олігархи мали величезну економічну та політичну владу у своїй країні. Але після російського вторгнення вони втратили мільярди доходів.

У щорічному рейтингу журналу Forbes статки 20 найбагатших людей України загалом зменшилися на понад $20 млрд порівняно з початком лютого 2022.

Семеро людей випали з першої двадцятки. Інших замінили підприємці з інноваційної економіки.

Зокрема, статки Ігоря Коломойського майже за рік скоротилися з 1,8 млрд доларів до 1 мільярда.

Окрім того, він втратив українське громадянство.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Динаміка статків окремих бізнесменів із списку Forbes у 2022 році

Обшуки у Авакова

Колишній очільник МВС Арсен Аваков підтвердив обшуки у своєму помешканні. За його словами, справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом", - сказав Аваков у коментарі "Українській правді".

Аваков очолював МВС з 2014 року. У 2021 його змінив Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі вертольота Airbus Н225 Super Puma у Броварах 18 січня.

Окрім нього в катастрофі загинуло усе вище керівництво МВС: перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких одна дитина.

У 2018 році Франція та Україна уклали угоду на 552 млн євро щодо придбання понад пів сотні вертольотів. Це відбулося за каденції Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Гвинтокрил, що впав у Броварах, Україна отримала у 2020 році. Після аварії деякі журналісти припускали, що ці машини можуть мати технічні дефекти.

СБУ розглядає кілька основних версій трагедії: порушення правил польоту (помилка пілота); технічна несправність гелікоптера; диверсія.