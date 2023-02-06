Безперервний секс до смерті. Чому тварини відмовляються від сну заради розмноження

Келлі Нг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північні кволи - хижі сумчасті тварини розміром з маленьку кішку

Згідно з новим дослідженням, проведеним в Австралії, самці північних кволів, або сумчастих куниць, що перебувають під загрозою зникнення, відмовляються від сну заради сексу - і це може їх убивати.

Дослідження показало, що самці подорожують на великі відстані в пошуках партнерок, часто відмовляючись заради цього від сну.

Експерти кажуть, що саме відсутність відпочинку може пояснити, чому самці хижих сумчастих зазвичай спаровуються до смерті протягом одного сезону розмноження.

З іншого боку, самки можуть жити і розмножуватися до чотирьох років.

"Вони долають великі відстані, щоб спаровуватися якомога частіше, і, здається, їхній потяг настільки сильний, що вони відмовляються від сну, щоб витрачати більше часу на пошук самок", - каже Крістофер Клементе, старший викладач Університету Саншайн-Кост.

Його заклад очолював дослідження разом з Університетом Квінсленда.

Дослідники збирали дані протягом 42 днів, одягнувши трекери на диких самців і самок північних кволів на Грут-Ейландт, острові біля узбережжя Північної території Австралії.

Згідно з дослідженням, деякі кволи проходили понад 10 км за одну ніч, що еквівалентно майже 40 км відстані для людини, виходячи з середньої довжини кроку.

Самці цього виду також приваблюють більше паразитів. Найімовірніша причина: вони приділяють менше часу догляду за собою, щоб максимально використати кожен сезон розмноження. Дослідники також кажуть, що самці не такі пильні, як самки, коли шукають їжу або уникають хижаків.

"Брак сну та пов'язані з ним симптоми протягом тривалого часу унеможливлюють відновлення. Це може пояснити причини смерті, зареєстрованої у самців після сезону розмноження, - каже Джошуа Гашк, провідний автор дослідження. - Вони стають легкою здобиччю, не можуть уникнути зіткнення з автомобілями або просто гинуть від виснаження".

Гашк додав, що необхідні подальші дослідження того, як депривація сну впливає на кволів та інших сумчастих ссавців, що мешкають в Австралії та Папуа-Новій Гвінеї.

"Якщо самці кволів відмовляються від сну на шкоду своєму виживанню, північні кволі є чудовим модельним видом для вивчення впливу депривації сну на роботу організму", - каже він.

За даними Австралійської організації охорони дикої природи, залишилося близько 100 тисяч північних кволів, але їхня популяція швидко скорочується.

Серйозну загрозу для них становить втрата середовища існування через розбудову і напади бродячих котів, а також кволи особливо вразливі до отруєння очеретяними жабами.