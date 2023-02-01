Споювали та кривдили дівчат на камеру? Поліція прийшла з обшуками до організаторів п'яних вечірок

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Нацполіція

Поліцейські проводять обшуки в організаторів столичних вечірок, кадри з яких викликали резонанс у соцмережах. На відео видно, як хлопці кривдять і принижують дівчат, фотографуючи їх непритомними та оголеними.

"Як тільки в мережі з'явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання", - розповіли в нацполіції.

Поліцейські кажуть, що почали кримінальне провадження, вже встановили фігурантів і прийшли до них з обшуками.

"Проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні", - пишуть у поліції.

Користувачі соцмереж повідомляють, що хлопці родом із Івано-Франківська, на що вже відреагувала обласна поліція, а також мер міста.

Алкоголь, "Ксанокс" і оголені дівчата

У понеділок користувачі соцмереж, серед яких і відомі українські телеведучі, почали поширювати відео з інстаграму, де хлопці демонстрували свої п'яні вечірки, на яких ставало погано дівчатам.

Користувачі припустили, що хлопці споюють дівчат, додаючи до алкоголю препарат "Ксанокс", що є сильно діючим заспокійливим.

На декількох відео чути, як хлопці згадують про "Ксанокс", але з їхніх коментарів незрозуміло, хто і як використовував його на вечірках.

На інших відео, знятих у темних кімнатах, видно, як хлопці торкаються до оголених і судячи з усього непритомних дівчат. Але що саме там відбувається - розгледіти складно.

У соцмережах хлопці публікували схвальну реакцію підписників на відео та у сторіз обурювалися поведінкою дівчат.

Користувачі соцмереж пишуть, що хлопці родом з Івано-Франківська та нещодавно переїхали до Києва, де зняли помешкання. На одному з відео організатор вечірки згадує, що він у столиці лише місяць.

Наразі хлопці, яких видно на відео, вже закрили свої акаунти в інстаграмі. Однак деякі відео все ще можна знайти у телеграм-каналі одного з організаторів вечірок.

"Після цього ви хочете сказати, що я когось чимось накачую?" - пише він, показуючи відео, де нібито спокійно розмовляє з оголеною дівчиною, якій стало погано в туалеті.

Автор фото, кадри з соцмереж організаторів вечірок

На іншому відео в цьому телеграмі видно, як хлопці знаходять у туалеті непритомну оголену дівчину, а потім зголошуються допомогти їй та разом переносять на диван.

Бурхлива реакція

Повідомлення про п'яні вечірки викликали бурхливі обговорення в мережі.

"Злочин повинен бути покараний згідно чинного законодавства незалежно від статі, віку, місця проживання", - написав мер Руслан Марцінків під одним із постом у фейсбуці, де його позначили.

"У насильстві завжди винен кривдник", - відреагувала на відео поліція Івано-Франківської області, поширивши допис заступниці керівника МВС України Катерини Павліченко.

"Мережею шириться контент, який шокував багатьох з нас. Адже поки ми боремося з ворогом-терористом на усіх фронтах, окремі особи дозволяють собі влаштовувати вечірки з алкоголем, наркотиками і ґвалтуванням дівчат, при цьому знімають все і публікують у соцмережах, принижуючи гідність дівчат та паплюжать моральні цінності українського народу", - написала чиновниця.

Поки що правоохоронці не висували конкретних звинувачень організаторам вечірок.

Павліченко першою повідомила, що нацполіція взялася досліджувати цю історію і подякувала тим, хто надав їй розголосу.

"Реакція буде швидкою та вичерпною", - додала Павліченко.

Вона закликала усіх постраждалих чи свідків насильства звертатися до правоохоронців.

У нацполіції додали, що невдовзі опублікують більше деталей про те, що їм вдалося з'ясувати про резонансні вечірки.