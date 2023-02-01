"Вугледар братимемо за будь-яку ціну, нам так сказали": Росія посилює атаки на Донеччині

Ілля Абішев

ВВС

24 хвилин(и) тому

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Підпис до фото, Російські військові в районі Соледару

Російські війська посилюють атаки на Донеччині за двома напрямками - на Бахмут, на північ від обласного центру, і на Вугледар на південний захід.

У районі Бахмута їм вдалося ще трохи продавити лівий фланг української оборони. В районі Вугледара їхні успіхи виглядають скромнішими, але атаки на цій ділянці фронту стають дедалі інтенсивнішими.

Про ситуацію в зоні боїв в Україні - в огляді ВВС.

Ситуація в районі Вугледара

Російські частини перевели розвідувальні атаки в районі Вугледара в скоординований наступ, пише британська розвідка. Підрозділам 155-ї бригади морпіхів Тихоокеанського флоту вдалося продавити лінію фронту на кількасот метрів за річку Кашлагач.

Представники самопроголошеної "ДНР" стверджували, що російські війська увійшли до міста та закріпилися на його околицях.

Бої за Вугледар почалися у листопаді 2022 року - тоді Росія теж кинула в бій 155-у та 40-у бригади морської піхоти, посилені іншими підрозділами. З кількох спроб їм вдалося захопити село Павлівку на південь від Вугледару, причому про взяття села під контроль Міноборони Росії рапортувало щонайменше двічі, 11 та 20 листопада, а 3 грудня - про його обстріл силами російської артилерії.

Повідомлялося про величезні втрати, завдані російським частинам спочатку під час штурму, а потім при спробі утримати Павлівку. Взяти Вугледар тоді так і не вдалося - як зазначали воєнкори з обох боків, цей населений пункт розташований на височині, і підступитись до нього непросто.

Майже через два місяці російські спроби взяти Вугледар відновилися, але поки що все проходить за тим самим сценарієм, що й у випадку з Павлівкою.

Морпіх-контрактник із 155-ї бригади Тихоокеанського флоту розповів "Медіазоні" про бої під Вугледаром. За його словами, російські війська намагаються штурмувати приміські дачі та зазнають тяжких втрат.

"Ми тільки туди намагаємося заходити, отримуємо і йдемо, і так уже три дні. Техніки втратили багато, але нам видають нову та назад відправляють на дачі", - каже він. Морпіх припускає, що за цей час загинути могли щонайменше 200-230 людей.

"Люди не хочуть воювати, але всі вже скрізь, де тільки могли, заявили, що бої йдуть у Вугледарі, тому братимемо за будь-яку ціну, нам так сказали", - додає він.

"Чесно кажучи, мобілізованих у нас не дуже цінують, тому що їх ще можна набрати, а контрактників бойових немає. І в найтупіші атаки в основному відправляють мобілізованих", - стверджує співрозмовник видання.

Британська розвідка припускає, що російське командування розробляє новий напрямок наступу в підконтрольній Україні Донецькій області, щоб відволікти українську армію від Бахмута, за який зараз йдуть запеклі бої.

Ситуація під Бахмутом

У вівторок міноборони Росії заявило про перехід під контроль російських військ села Благодатне на північ від Бахмута, про взяття якого ще 28 січня говорив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Автор фото, Reuters

У зведенні міноборони РФ йдеться, що село взяли "добровольці штурмових загонів" за вогневої підтримки Південного угруповання військ.

Українське командування поки що не коментує повідомлення російського оборонного відомства про взяття Благодатного.

Російське командування надіслало великі підрозділи кадрових військових на допомогу ПВК "Вагнер" у Бахмуті, щоб підтримати темпи наступу, пише в середу американський Інститут вивчення війни. Зокрема йдеться про десантників.

Плани російського командування зрозумілі - воно розраховує створити загрозу оточення Бахмута фланговими ударами з півночі та півдня та змусити українські частини залишити місто. Поки що український гарнізон може постачатись і має при необхідності шляхи відходу на захід як мінімум двома трасами - на Красне та Часів Яр.

Проте "українське командування може вирішити відступити замість того, щоб ризикувати неприйнятними втратами", а також виведе війська, якщо оточення міста стане неминучим, йдеться у звіті.

Але треба враховувати і те, що під час просування в обхват Бахмута у російської армії дедалі більше розтягуються фланги. У разі млявого настання вони стають вразливими і вимагають все більших ресурсів, знімати які з інших напрямів.

Росія, ймовірно, продовжить добиватися локальних успіхів у бахмутському секторі, але Росія не має достатньо військ, щоб здійснити важливий прорив, вважає британська розвідка.

Російські військові вчаться на помилках

"Нам зараз дуже важко. Ми розуміємо, що Росія щодня навчається і змінює свою стратегію. І я думаю, що нам потрібно вчитися швидше", - розповів кореспондентові ВВС Ендрю Гардінгу командир українського розвідувального підрозділу з полку МВС "Дніпро- 1" Дмитро Подворчанський.

Він та інші українські військові кажуть, що противник став набагато краще маскувати та розосереджувати свої склади з боєприпасами, а також ефективніше атакувати українські маршрути постачання.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дмитро Подворчанський: "Нам треба вчитися швидше [ніж російська армія]"

Влітку 2022 року, коли у ЗСУ з'явилися американські високоточні ракети HIMARS, російські арсенали в прифронтовій смузі стали один за одним злітати в повітря. Російські артилеристи на передовій потребували снарядів, і це стало однією з причин, через яку наступ російської армії на Донбасі захлинувся.

Російське командування зробило висновки: перенесло великі склади в глибокий тил, хоча це й ускладнило постачання боєприпасів на передову, і перестало "складати яйця в один кошик". Атакувати дорогим "Хаймарсом" невеликі склади невигідно.

Наразі російська артилерія в Україні знову активізувалася, кількість артударів неухильно зростає, підтверджує слова українських військових голова польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика. За його інформацією, 24 січня РФ атакувала 111 українських сіл та міст, що стало найвищим показником із 7 вересня.

Інформаційна картина

Як з російського, так і з українського боку висловлюються припущення, що нинішні бої під Бахмутом та Вугледаром мають другорядне значення, а справжній наступ ось-ось розпочнеться в іншому місці.

Попри те, що розклад сил приблизно відомий, зробити об'єктивний прогноз на найближчі плани російського та українського генштабів важко.

А поки влада і пропаганда обох сторін, що воюють, малюють інформаційну картинку, покликану підняти бойовий дух і мобілізувати суспільство на продовження війни.

Українські ЗМІ не акцентують увагу на втраті чергового населеного пункту, а викладають відеозаписи полів, усіяних трупами російських солдатів, та колони західної бронетехніки, що рухається на допомогу ЗСУ.

У Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет "Калібр", Україна цілком може до літа звільнити Крим, заявив в інтерв'ю Washington Post голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Російські державні ЗМІ ігнорують величезні втрати своїх військових під час взяття чергового українського селища, але багато говорять про могутність російської зброї та будують перспективи на кшталт "можемо повторити".