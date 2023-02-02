Росія вночі завдала удару по житловому будинку в Краматорську. Є загиблі і багато травмованих

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Донецька ОВА

Росія пізно увечері в середу завдала удару ракетою Іскандер по житловому будинку в центрі Краматорська. Троє людей загинули.

За даними поліції Донецької області, удар стався о 21:45.

"Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Під завалами можуть залишатися люди", - повідомили у поліції.

На місці працюють рятувальники.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Місце російського удару вранці

Вночі повідомлялося, що під завалами можуть перебувати щонайменше дві людини.

ДСНС повідомила, що станом на 7 ранку деблоковано тіла 3 загиблих цивільних, двох людей врятували. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано).

У Донецькій ОВА відзначили, що цивільним зараз небезпечно перебувати на території Донецької області.

"Цей злочин російських окупантів проти цивільного населення - чергове свідчення того, що перебувати на території Донецької області вкрай небезпечно. Тим більше, повертатися тим, хто виїхав до інших областей України".

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Один з будинків поряд з місцем влучання ракети