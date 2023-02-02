Росія намагається розсіяти сили ЗСУ перед великим наступом - ISW

15 хвилин(и) тому

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Російське керівництво, ймовірно, намагається змусити українську армію зосередити частину складу у північно-східних регіонах, щоб зменшити присутність на сході України перед наступом росіян. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники звертають увагу на нараду, яку провів Путін 1 лютого щодо нібито ліквідації наслідків обстрілів Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії та окупованого Криму. Російський керівник заявив, що припинення обстрілів цих регіонів є завданням російського "військового відомства".

"Зосередженість Путіна на нібито небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Він сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни. Путін також може створювати умови для ескалації рейдів через кордон, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів", - вважають дослідники.

На їхню думку, натяк на рейди з Бєлгородської, Брянської та Курської областей у північну та північно-східну Україну, можливо, є спробою змусити Україну розгорнути певну кількість військових у цих районах для захисту від подібних нападів, таким чином розпорошити українські війська напередодні російської наступальної операції.

Подібні маневри відволікання росіяни раніше проводили в Запорізькій області.

За оцінкою ISW, російське вторгнення з боку Білорусі є "надзвичайно малоймовірним", й українські посадовці теж дедалі частіше про це кажуть.

Водночас дослідники також звертають увагу на оцінки ситуації українськими військовими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку американських дослідників, Росія намагається відволікти ЗСУ від основних напрямів ймовірного російського наступу. На фото - зруйнований росіянами Бахмут

Зокрема, представник головного управління розвідки України Андрій Юсов 1 лютого заявив, що Україна - напередодні активної фази бойових дій, яка триватиме найближчі два місяці. Він відзначив, що поганий стан російської військової техніки змушує військове командування РФ надсилати на війну якомога більше мобілізованих.

Полковник у відставці Сергій Грабський заявив, що Росія не має достатніх сил для наступу на всій лінії фронту в Україні протяжністю 1,5 тис. км і зосередить зусилля на остаточному захопленні Донбасу.