Росія намагається розсіяти сили ЗСУ перед великим наступом - ISW
Російське керівництво, ймовірно, намагається змусити українську армію зосередити частину складу у північно-східних регіонах, щоб зменшити присутність на сході України перед наступом росіян. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Дослідники звертають увагу на нараду, яку провів Путін 1 лютого щодо нібито ліквідації наслідків обстрілів Бєлгородської, Брянської та Курської областей Росії та окупованого Криму. Російський керівник заявив, що припинення обстрілів цих регіонів є завданням російського "військового відомства".
"Зосередженість Путіна на нібито небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Він сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни. Путін також може створювати умови для ескалації рейдів через кордон, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів", - вважають дослідники.
На їхню думку, натяк на рейди з Бєлгородської, Брянської та Курської областей у північну та північно-східну Україну, можливо, є спробою змусити Україну розгорнути певну кількість військових у цих районах для захисту від подібних нападів, таким чином розпорошити українські війська напередодні російської наступальної операції.
Подібні маневри відволікання росіяни раніше проводили в Запорізькій області.
За оцінкою ISW, російське вторгнення з боку Білорусі є "надзвичайно малоймовірним", й українські посадовці теж дедалі частіше про це кажуть.
Водночас дослідники також звертають увагу на оцінки ситуації українськими військовими.
Зокрема, представник головного управління розвідки України Андрій Юсов 1 лютого заявив, що Україна - напередодні активної фази бойових дій, яка триватиме найближчі два місяці. Він відзначив, що поганий стан російської військової техніки змушує військове командування РФ надсилати на війну якомога більше мобілізованих.
Полковник у відставці Сергій Грабський заявив, що Росія не має достатніх сил для наступу на всій лінії фронту в Україні протяжністю 1,5 тис. км і зосередить зусилля на остаточному захопленні Донбасу.