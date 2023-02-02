Росія може почати новий наступ 24 лютого. Резніков каже про два напрямки

45 хвилин(и) тому

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Російська Федерація може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого, таким чином приурочивши його до річниці повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Вони живуть символізмом, вони спробують щось зробити приблизно 24 лютого", - сказав міністр в ефірі французького телеканалу BFM TV.

Наступ також буде приурочений до Дня захисника, який у Росії відзначають 23 лютого.

Майже через рік війни Україна не може втратити ініціативу на фронті, переконаний Резніков, але вона не недооцінює ворога.

Раніше Кремль офіційно заявив про мобілізацію 300 тисяч солдатів. Хоча насправді ця цифра може сягати і 500 тисяч, припускають ЗМІ.

За двома напрямками

Міністр вважає, що російська армія може спробувати наступати за двома напрямками: це Донбас, а може і південь.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російське керівництво, ймовірно, спробує змусити українську армію зосередити частину військ у північно-східних регіонах, щоб зменшити присутність на сході України перед наступом росіян.

За оцінкою ISW, російське вторгнення з боку Білорусі є "надзвичайно малоймовірним", й українські посадовці теж дедалі частіше про це кажуть.

Західна зброя

Україна готується до можливого наступу Росії, саме тому Києву якнайшвидше потрібне озброєння.

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"Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якомога швидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога, тому що на війні все вирішує ініціатива", - сказав Олексій Резніков.

Також він наголосив на необхідності "повітряних ресурсів" та навчанні українських пілотів для літаків, які, ймовірно, дадуть країни-союзники.

Новий наступ Росії: що відомо

Україна знає про можливий новий наступ Росії і до нього готується, запевняв нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, РФ "стягує все можливе, проводить навчання і тренування". Своєю чергою українська влада не виключає жодного сценарію розвитку подій у найближчі два-три тижні.

На підготовку Росії до нового наступу в Україні вказують й західні, й українські та російські джерела.

Військово-політичне командування України попереджає про це з грудня. А генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів.

Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що РФ поспішає почати новий наступ, щоб встигнути до початку нових поставок західної техніки українській армії.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляло, що новий наступ Росії може розпочатися в лютому-березні. Це нібито має статися саме до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.