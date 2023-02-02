Скандал з п'яними вечірками: організаторам загрожує до 7 років в’язниці

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Нєбитов

Організатори п'яних вечірок у Києві, які принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережі, можуть отримати до семи років в'язниці. Про це повідомив начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Опубліковані кадри викликали резонанс у соцмережах. На відео видно, як хлопці кривдять дівчат, фотографуючи їх непритомними та оголеними.

Напередодні правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Слідчі встановили, що організаторами цих розваг та авторами відео є двоє товаришів, які поширювали порно в телеграм-каналі та інстаграмі, написав Нєбитов.

Автор фото, Андрій Нєбитов

Двох організаторів вечірок затримали та помістили в ізолятора тимчасового тримання. Їм, за словами начальника нацполіції Київщини, оголосили про підозру у виготовленні, збуті та розповсюдженні порнографії.

За скоєне молодим чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Долю зловмисників вирішить суд. Слідчі просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор фото, Андрій Нєбитов

"Ксанокс", алкоголь і зґвалтування?

30 січня соцмережі обурило відео, на якому хлопці показували свої п'яні вечірки, на яких ставало погано дівчатам.

Користувачі припустили, що хлопці споюють дівчат, додаючи до алкоголю препарат "Ксанокс", що є сильно діючим заспокійливим.

На інших відео, знятих у темних кімнатах, видно, як хлопці торкаються до оголених і, судячи з усього, непритомних дівчат. Але що саме там відбувається - розгледіти складно.

У соцмережах хлопці публікували "схвальну реакцію" підписників на відео та обурювалися поведінкою дівчат.

Користувачі соцмереж з'ясували, що хлопці родом з Івано-Франківська та нещодавно переїхали до Києва, де зняли помешкання.

"Після цього ви хочете сказати, що я когось чимось накачую?" - пише він, показуючи відео, де нібито спокійно розмовляє з оголеною дівчиною, якій стало погано в туалеті.

Автор фото, КАДРИ З СОЦМЕРЕЖ ОРГАНІЗАТОРІВ ВЕЧІРОК

Наразі хлопці, яких видно на відео, вже закрили свої акаунти в інстаграмі. Однак деякі відео все ще можна знайти у телеграм-каналі одного з організаторів вечірок.

Повідомлення про п'яні вечірки викликали бурхливі обговорення в мережі.