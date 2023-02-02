"Чому не на фронті?" Викладачку звільнили з вишу після порад студентам іти воювати

1 година тому

Автор фото, ВВС

У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал, в результаті якого виш звільнив із посади одну з викладачок.

Вона читала лекції російською мовою, а після прохання перейти на українську, чого вимагає закон, запропонувала студентам іти на фронт.

Розмову записали студенти і виклали в соцмережах. Після розголосу університет звільнив викладачку.

З січня 2021 року українська мова стала обов'язковою для надання всіх освітніх послуг.

Судячи із запису, оприлюдненого студентами, викладачка категорично відмовилася переходити на українську мову під час лекції.

"А самі ви чому тут, чому не на фронті? 18 років вам є. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені? У мене до вас питання. Ось я, російськомовна, хочу запитати українськомовних - чому ви сидите вдома, ваші батьки чому вдома сидять?" — запитала педагог.

Студенти пожалілися на те, що вона порушила педагогічну етику, використовувала "мову агресора" та неправомірні висловлювання на їхню адресу.

В університеті вже відреагували на інцидент, засудивши слова викладачки і звільнивши її з посади.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці університету у фейбуці.

Автор фото, knute.edu.ua

Заборона російської в Могилянці

27 січня Києво-Могилянська академії повністю заборонили використання російської мови. Йдеться не лише про викладання, такими тут завжди були українська та англійська, але й про особисте спілкування.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У Могилянці дві робочі мови - українська і англійська

Як зазначили в університеті, це стосується всіх: викладачів, студентів і адміністративного персоналу.

Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня на академічній конференції університету, розповів голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Історія мовних змін

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалили у квітні 2019 року, а чинності він набув згодом 16 липня. Тоді зміни торкнулися в основному державної та комунальної сфери, освіти, публічного простору та публічних комунікацій.

Впродовж останніх трьох років закон про державну мову поетапно поширювався на різні сфери публічного життя.

Автор фото, Reuters

З 16 січня 2020 року норми закону торкнулися реклами, а ще через пів року - у липні - поширилися на медицину, науку, застосування мови в технічній та проєктній документації, листування та звітність юросіб і навіть назв транспортної інфраструктури.

З січня 2021 року українська мова стала обов'язковою при обслуговуванні громадян та інформуванні про товари та послуги.

А з липня закон про мову поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження.

Цього року українською почали виходити друковані журнали та газети, а також вона стала обов'язковою в інтернеті та на інтерфейсах комп'ютерних програм. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо.

Окрім того, за результатами соціологічного дослідження, проведеного у грудні, за минулий рік в Україні суттєво зросло використання української мови у повсякденному житті, зокрема вдома, на роботі та навчанні.