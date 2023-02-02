Найпотворніший собака Британії отримав премію
Собака, який нещодавно здобув титул найпотворнішого пса у Британії, відвідав салон грумінгу.
Чотирирічна Пеггі, яку вважають сумішшю мопса і карликової чубатої породи, перемогла у конкурсі сім інших собак-конкурентів.
Як приз собака отримав сеанс грумінгу і професійну фотосесію в косметичному салоні в Беверлі у Східному Йоркширі.
Власниця песика, 36-річна Холлі Міддлтон з Левена, сказала, що Пеггі "чудова завжди", незалежно від її зачіски.
"Щоправда тепер вона набагато м'якша на дотик і пахне набагато краще. Її шерсть стала більш пухнастою", - додала Міддлтон.
"Але з рештою мало що можна зробити".
Менеджерка салону Сем Бертон сказала: "Я думаю, що вона справді мила по-своєму".
Раніше Міддлтон казала, що не ображається на людей, які називають її улюбленицю "потворою", і розуміє, що це кажуть жартома. Пеггі "прекрасна і тілом, і душею", додала вона.
Раніше Міддлтон пояснювала, що взяла Пеггі з притулку для тварин наприкінці 2018 року. Вона була останнім цуценям у посліді.
"Ми полюбили її одразу, щойно побачили її великі карі очі, маленький пучок білого волосся та висунутий набік язик", - каже господиня Пеггі.
"Мені просто стало шкода її, вона сиділа така, без волосся та з висунутим язиком".