Найпотворніший собака Британії отримав премію

12 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Власниця Пеггі, Голлі Міддлтон, каже, що її домашній улюбленець "чудовий" незалежно від зачіски

Собака, який нещодавно здобув титул найпотворнішого пса у Британії, відвідав салон грумінгу.

Чотирирічна Пеггі, яку вважають сумішшю мопса і карликової чубатої породи, перемогла у конкурсі сім інших собак-конкурентів.

Як приз собака отримав сеанс грумінгу і професійну фотосесію в косметичному салоні в Беверлі у Східному Йоркширі.

Власниця песика, 36-річна Холлі Міддлтон з Левена, сказала, що Пеггі "чудова завжди", незалежно від її зачіски.

Підпис до фото, Пеггі після візиту в салон краси

"Щоправда тепер вона набагато м'якша на дотик і пахне набагато краще. Її шерсть стала більш пухнастою", - додала Міддлтон.

"Але з рештою мало що можна зробити".

Менеджерка салону Сем Бертон сказала: "Я думаю, що вона справді мила по-своєму".

Раніше Міддлтон казала, що не ображається на людей, які називають її улюбленицю "потворою", і розуміє, що це кажуть жартома. Пеггі "прекрасна і тілом, і душею", додала вона.

Підпис до фото, Менеджерка салону Сем Бертон каже, що Пеггі "по-своєму симпатична"

Раніше Міддлтон пояснювала, що взяла Пеггі з притулку для тварин наприкінці 2018 року. Вона була останнім цуценям у посліді.

"Ми полюбили її одразу, щойно побачили її великі карі очі, маленький пучок білого волосся та висунутий набік язик", - каже господиня Пеггі.

"Мені просто стало шкода її, вона сиділа така, без волосся та з висунутим язиком".