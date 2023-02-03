"Найгірший злочинець Італії" 16 років працював кухарем у Франції. Як його вдалось спіймати

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Carabinieri Cosenza Підпис до фото, Едгардо Греко був у розшуку за вбивство двох братів і замах на вбивство ще однієї людини у 1991 році

Засудженого за вбивство італійського мафіозі, який переховувався з 2006 року, спіймали у Франції. Він принаймні три роки працював кухарем у піцерії.

Затримання Едгардо Греко в Сент-Етьєні - це другий резонансний арешт мафіозі італійською владою за кілька тижнів.

Бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, якого нещодавно затримали на Сицилії, переховувався 30 років.

Обох розшукували за скоєння жорстоких вбивств у 1990-х роках.

Якщо Мессіна Денаро був "босом босів" сумнозвісної сицилійської організації "Коза Ностра", Греко був учасником організованої злочинної групи "Ндрангета", яка виникла у Калабрії на півдні Італії.

Тепер "Ндрангета" є наймогутнішим злочинним угрупованням в Італії, а її щупальця простягаються далеко по Європі та Південній Америці.

63-річного Греко розшукували за вбивство двох братів під час "війни мафії" між двома бандами на початку 1990-х років.

Стефано і Джузеппе Бартоломео були забиті до смерті у рибному магазині в маленькому містечку Козенца в січні 1991 року. Їхні тіла так і не знайшли, вважається, що їх розчинили в кислоті.

Греко був учасником конкуруючої банди, і його також звинуватили в спробі вбивства іншої людини пізніше того ж року і у тому ж місті.

Коли в 2006 році суддя першої інстанції видав ордер на його арешт, Греко втік.

Через вісім років він оселився у французькому місті Сент-Етьєн, на південний захід від Ліона, зрештою влаштувавшись на роботу піцайоло в італійському ресторані.

Греко взяв собі нове ім'я Паоло Дімітріо. На той час він був засуджений до довічного ув'язнення в Італії і на його арешт також був виписаний Європейський ордер.

Але він такий упевнений, що з новим псевдонімом його ніхто не впізнає, що в липні 2021 року виступив у місцевій газеті, вихваляючись "регіональними та домашніми рецептами" равіолі, різотто та тальятелле, які подають в його ресторані.

Тепер Греко, якого вважали злочинцем в Апулії на південному сході Італії, мав сиву бороду й окуляри. У газеті про нього написали, що він мешканець Сент-Етьєна родом з Італії.

Греко, однак, не підозрював, що за ним все ще продовжував стежити італійський прокурор і відомий борець із мафією Нікола Ґраттері, який впродовж десятиліть вів боротьбу із поширенням "Ндрангети".

Італійська поліція у своїй заяві розповіла, що слідчі з 2019 року відстежували мережу підтримки Греко, яка зрештою привела їх через Альпи до Сент-Етьєна.

Інтерпол також був залучений до операції із боротьби з "Ндрангетою", а французька влада спостерігала за можливим місцеперебуванням Греко. Згодом італійська поліція підтвердила його особу і арештувала.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі похвалив поліцію за притягнення до відповідальності одного з найгірших злочинців Італії, а глава регіону Калабрія Роберто Оккіуто сказав, що арешт показав, як віддано Італія бореться з усіма формами організованої злочинності.